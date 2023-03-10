الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

20 مارس.. مؤتمر للمانحين فى بروكسل بعد زلزال تركيا وسوريا

تركيا وسوريا
تركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة عن أن مؤتمرًا دوليًا للمانحين سيعقد في 20 مارس في بروكسل لجمع أموال للسكان المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير.
وقال بيان إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تعتزم التعهد بتقديم مساعدات "كبيرة".
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن "تضامننا سيبقى قويًا كما كان منذ الساعات الأولى بعد الزلزال"، مؤكدة أنه "يجب أن يعرف شعب تركيا وسوريا أننا معهما على المدى الطويل".
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي "يدعو الشركاء الدوليين والمانحين العالميين إلى إظهار تضامن (...) عبر تقديم وعود تتناسب مع مدى الأضرار وحجمها".
وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة تلاه بعد تسع ساعات زلزال آخر بقوة 7,6 درجة، عن مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين بجروح في تركيا حسب أرقام غير نهائية.
وقالت السلطات إن نحو ستة آلاف شخص لقوا حتفهم في سوريا.
وتفيد حسابات موجزة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية الثلاثاء بأن الخسائر المادية في تركيا وحدها "تتجاوز مئة مليار دولار".
وتنظم مؤتمر المانحين المفوضية الأوروبية والسويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع السلطات التركية.
وسيكون مفتوحًا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة والشريكة وأعضاء مجموعة العشرين باستثناء روسيا، والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات المالية الدولية والأوروبية.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن في بيان الخميس عن عزمه "استثمار ما يصل إلى 1,5 مليار يورو" خلال العامين المقبلين في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل المدمرة في فبراير.

الاتحاد الأوروبي بروكسل تركيا وسوريا الزلزال المدمر المفوضية الاوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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