وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقد محطة معالجة الحبيل بالأقصر

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، محطة معالجة الحبيل بالأقصر، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة في الأقصر لتفقد مشروعات خدمية وتنموية.

واستمع الوفد البرلماني إلى شرح مفصل من اللواء محمد يحيي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، حول محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، والذي أوضح أن مشروع توسعات المحطة يساهم في زيادة طاقة المحطة من 29 ألف متر مكعب إلى 65 ألف متر مكعب وهي التوسعات الأولى منذ إنشاء المحطة، على مساحة 50 فدان، وتستهدف خدمة حوالي 350 ألف نسمة من سكان مدن الأقصر والبياضية والقرى التابعة لهم.

- التوسعات تضيف 36 ألف متر مكعب معالجة مياه صرف صحي في اليوم

وأوضح أن التوسعات تضيف 36 ألف متر مكعب معالجة مياه صرف صحى فى اليوم، لافتا إلى أنه يؤدى إلى استيعاب كافة المشروعات التى تتم كممشروعات صرف صحي لمدينة الأقصر والبياضية، وأكد أن تكلفة المشروع حوالى 300 مليون جنيه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية والتعاون الدولى.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إلى أنه في عام 2014 نسبة توصيل الصرف الصحي كانت 20% وحاليا تجاوزت 60%.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الأقصر، والتي تعد نقلة نوعية في تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن.

وأوضح اللواء مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن تنفيذ هذه الشبكة يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدارة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق والسيطرة على أي مشكلة، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة بإتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.

- تفقد السوق السياحي بالأقصر

وشهدت جولات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تفقد السوق السياحي بالأقصر، واستمع الوفد البرلماني والمحافظ لبعض المواطنين وأصحاب المحال حول ما إذا كانت هناك مشكلات تواجههم أو لديهم مطالب.



كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحافظ الأقصر، المنطقة الصناعية بالبغدادي، وقام بجولة تفقدية في مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي، والذي يقع على مساحة تعادل 206 آلاف متر مربع، ويضم حوالى 206 وحدات بمساحات تتراوح بين 284 و480 مترا، ويشمل عددا من الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء الديكورية والأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات.

وأوضحت ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم تشغيل وتسليم 111 وحدة من أصل 206، وقالت نيسر الإجراءات أمام المستثمر لجذب الاستثمار، وعندما كانت هناك شكاوى من ارتفاع سعر الإيجار، تم تخفيضه، وتم التسويق لهذه الوحدات لتشغيلها، والمحافظة ساعدت في التسويق، وأشار بعض المستثمرين إلى ضرورة توصيل كافة المرافق للمنطقة الصناعية، وحل بعض المشكلات مثل في المجلس المستوردة.

من جانبه، شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات والمعوقات من أجل تعزيز الإنتاج، وأكد على ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام المستثمرين وعدم تعقيد إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي والمرافق وغيرها، وأن يتم التسويق جيداً لأي حوافز وتيسيرات ليتم جذب الاستثمار وتشغيل كافة وحدات المجمع الصناعي.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.