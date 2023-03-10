إيبارشية أبو قرقاص تنظم مؤتمر «احفظ الوديعة 2» للشباب

نظمت إيبارشية أبو قرقاص، مؤتمرًا للشباب من أبناء الإيبارشية بعنوان "اِحْفَظِ الْوَدِيعَةَ 2"، في دير الشهيد مارمينا بقرية منهري التابعة للإيبارشية، وبحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

حاضر في المؤتمر الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وعدد من الآباء الكهنة والمتخصصين في التعليم اللاهوتي.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس ومحاضرات الآباء فقرات ترانيم مقدمة من كورال "اوثليل" التابع للإيبارشية، وكورال كنيسة الشهيد الأمير تادرس بأبو قرقاص.

- تكريم خريجي مركز إعداد الخدام والقادة التابع للإيبارشية

كما تم تكريم خريجي مركز إعداد الخدام والقادة التابع للإيبارشية، وتكريم الفائزين بالمركز الأول في دوري كرة القدم للشباب من أبناء الإيبارشية، وكذلك تكريم خدام خدمة الشباب والأب الكاهن المسؤول عن الخدمة، وأيضًا تكريم مسؤولي دور النشر بالمعرض المقام على هامش المؤتمر.

في سياق آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين الماضي، الصوم الكبير والمعروف بصوم القيامة والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد والذي يحل في 16 أبريل 2023.

ويختلف موعد الصوم الكبير، أو مايعرف بصوم القيامة من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

وقسمت الكنيسة القبطية أحاد الصوم إلى أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.