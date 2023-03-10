الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب مستحضرات وأدوات تجميل بمطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعظيم حمادة، محاولة تهريب مستحضرات وأدوات تجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السودان على رحلة طيران خطوط شركة بدر القادمة من الخرطوم اشتبه محمود عبدالرءوف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان فتلاحظ وجود كثافات مختلفة ومتكررة.

وبالعرض علي عبدالعظيم حمادة مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من ياسمين جمال مأمور الجمرك تحت إشراف مصطفي دوله مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فأسفر التفتيش عن وجود كميات ٢٥٠٠ عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل ماركات ومناشئ متعددة ومختلفة داخل حقائبه.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣.

أشعة X-RAY الاستيراد والتصدير التهرب الجمركي إجراءات تفتيش الركاب أدوات التجميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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