الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حياة كريمة» تعلن مشاركتها بمبادرة «كتف في كتف»

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

أعلنت مؤسسة “حياة كريمة” مشاركتها في مبادرة "كتف في كتف" وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر وتنطلق اليوم في 16 محافظة في وقتٍ واحد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتشارك مؤسسة حياة كريمة في ثلاث محافظات اليوم هي: الشرقية وكفر الشيخ والأقصر وذلك لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقام المتطوعون في مؤسسة "حياة كريمة" بعملية نقل الكراتين تباعًا في شكل سلسلة منظمة، استعدادًا لتسليمها إلى  المواطنين تمهيدًا للانطلاق في القرى.

وتشهد محافظة الأقصر توزيع كراتين المساعدات الغذائية على المرضى والعاملين بمستشفى شفا الأورمان بالأقصر، وتوفير ألعاب لأطفال المستشفى وتوزيع فوانيس رمضان لإدخال البهجة والسرور عليهم، بالإضافة إلى توزيع مكافآت مالية لأولياء الأمور، وتجهيز فعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح العرائس).

وتتضمن الفعالية تنفيذ ورشة حكي للأطفال عن مبادرة حياة كريمة، ومشاركة الأطفال في تعبئة الكراتين، وتنفيذ احتفالية  لسفراء حياة كريمة، بالإضافة إلى إجراء جلسات حوارية.

حياة كريمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مصر مبادرة كتف في كتف الرئيس السيسي محافظات مصر

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وائل لطفي

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