قنوات عرض مسلسل الصفارة في رمضان 2023 بطولة أحمد أمين

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الدرامي الرمضاني 2023، وزادت مؤخرا معدلات البحث عن قنوات عرض مسلسل الصفارة في رمضان 2023 عبر محركات البحث والمواقع التواصل الاجتماعي مع زيادة الاهتمام بالبطولة المطلقة الجديدة للفنان أحمد أمين في الدراما الرمضانية بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا في عدة أعمال تليفزيونية.

قنوات عرض مسلسل الصفارة في رمضان 2023

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الخريطة النهائية لعرض مسلسلاتها على قنواتها المختلفة خلال الموسم الدرامي الرمضاني كما حددت قنوات عرض مسلسل الصفارة في رمضان 2023.

ومن المقرر عرض الصفارة خلال الموسم الدرامي الرمضاني عبر قناة DMC وقناة DMC DRAMA ومنصة WATCH IT بشكل حصري خلال رمضان القادم.

ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد عرض المسلسل الجديد مع انطلاق أذان المغرب يوميا بداية من الأول من شهر رمضان القادم.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والشباب مع الفنان أحمد امين منهم الفنان محمود البزاوي وطه دسوق والفنانة الشابة آية سماحة ، والفننا الكوميدي حاتم صلاح، بمشاركة النجمة الكبيرة إنعام سالوسة والفنانة الشابة والفائزة بالموسم الأول من الدوم ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة media Hub- سعدي جوهر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي والمسلسل الجديد يعرض خلال 15 حلقة فقط خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

قصة مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة يقدم قصة كوميدية عن مرد سياحي يحصل على صفارة أثرية بطريقة ما ومن ثم يقدم المسلسل فكرة العودة بالزمان حيث يعود البطل إلى عصر ما سابق وتحدث له مفارقات غريبة خلال أحداث العمل الجديد.