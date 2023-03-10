مصرع مواطن وإصابة 7 في حادث بالمنيا

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و توكتوك، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص بأخرى توكتوك، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديداً بمدخل مدينة المنيا، وأسفر الحادث عن ضحايا مصابين.

وبالانتقال تبين مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه المروية