الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يلتقي رئيس جمعية «تكاتف للتنمية» لمناقشة ملفات التعاون

اللقاء
اللقاء

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، لمناقشة تقرير مراجعة الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة لضمان خلوها من التطرف وعدم المساواة وتضمينها نبذ العنف والعنصرية، كما حضر الاجتماع الأستاذة ميراي نسيم الرئيس التنفيذي للجمعية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، على استمرار جهود الوزارة في تطوير المناهج وانعكاس ذلك على الكتب التعليمية وتزويد مكتبات المدارس بالكتب التي تعزز الإيمان بحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة والسعي نحو تشكيل بيئة تعليمية مختلفة لا تسمح للتطرف أن يعرف طريقه إلى مؤسساتنا التعليمية.

ومن ناحيته، أشار الدكتور حسام بدراوي إلي استعداد جمعية تكاتف للتعاون مع الوزارة والاستمرار في تطوير المدارس والحضانات حيث قامت الجمعية بتسليم الوزارة حتى الآن ٢٨ مدرسة وتدريب معلميها ورعاية أطفالها.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوي رئيس جمعية تكاتف أهمية تعاون المجتمع المدني مع الحكومة كمثال للتنمية المستدامة.

التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور حسام بدراوي الدكتور رضا حجازي الشراكة المصرية الرئيس التنفيذي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اللغة الفرنسية القاهرة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق فى مصنع بلاستيك بعزبة رستم بشبرا الخيمة

منعه من معاكسة فتاة.. خفير يعتدي على طالب بـ«كتر» في الشروق

«الاتصالات»: تأسيس 646 شركة جديدة بمليار جنيه خلال الربع الأخير لـ 2022

ضبط أجنبى يتاجر فى النقد المشبوه بالقاهرة

«إعلامى الوزراء» ينفى ما تردد عن طرح بيض بودرة

نقل 6 مصابين في حادث بطريق أسوان إلى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل