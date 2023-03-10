الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب ينفي وجود علاقة غرامية تجمعه بنجمة أفلام إباحية

ترامب
ترامب

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأنباء التي ترددت حول وجود علاقة غرامية تجمعه بنجمة أفلام إباحية.

وأثارت تلك الأنباء غضب الرئيس الأمريكي السابق، خاصة بعد ورود تقارير عن إمكانية توجيه الاتهام إليه لدوره في دفع أموال لإسكات إباحية خلال الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة Truth Social: "لم أفعل شيئا خاطئا على الإطلاق، ولم أكن على علاقة غرامية مع ستورمي دانيلز، ولك أرغب في أن أقوم بعلاقة معها، هذه مطاردة سياسية، في محاولة لإسقاط المرشح الرئيسي، في الحزب الجمهوري".

فيما كشفت وسائل اعلام أمريكية منها نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، أنه عرض على ترامب فرصة للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، يقال إن تحقيقها يشمل دفع 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة أفلام إباحية معروفة باسم ستورمي دانيلز، والتي تقول إنها كانت على علاقة بترامب.

وذكرت صحيفة التايمز أن مثل هذه العروض التي تلقاها الرئيس الأمريكي السابق للإدلاء بشهادته تشير دائما تقريبا إلى اقتراب لائحة الاتهام.

جدير بالذكر أنها ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس أمريكي سابق بارتكاب جريمة.

ترامب علاقة غرامية نجمة أفلام إباحية الرئيس الامريكي السابق الانتخابات الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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