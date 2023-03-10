«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، اليوم، أهمية استمرار الجهود المصرية مع دول العالم لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للفاشية المتصاعدة.

وأشاد صيدم خلال استقباله السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب صباح، في مدينة رام الله، بالدور الذي تلعبه مصر في دعم فلسطين، ومواقفها المشرفة، التي تحظى بتقدير الكل الفلسطيني.

وشدد أمين سر فتح على أهمية استمرار المواقف والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وفقا لبيان السفار الفلسطينية بالقاهرة وصل للدستور نسخة منه.

من جانبه، أكد سليمان التزام مصر التاريخي تجاه فلسطين وعدالة قضيتها، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري أمس، وما يعبر عنه دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البرلمان العربي يثمن قرارات مجلس جامعة الدول في التصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأمس الخميس، ثمن البرلمان العربي عاليًا مخرجات وقرارات الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مصر، مؤكدًا على استمرار جهوده في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني الأبي، والتصدي للإجراءات أحادية الجانب والاستفزازية لحكومة سلطة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي تقوض حل الدولتين، والعمل على تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ومن ناحيته ثمن مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة العادية 159 على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت أمس الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعا البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.

كما تبنى مجلس جامعة الدول العربية دعوة البرلمان العربي للمجتمع الدولي في بيانه الصادر بتاريخ 28 فبراير 2023م، بشأن إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم فيما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.