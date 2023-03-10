اللواء عادل العمدة: مصر قضت على شوكة الإرهاب باستراتيجية ناجحة

قال اللواء عادل العمدة مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الدولة نجحت من خلال الاستراتيجية التي وضعتها في القضاء على الإرهاب، حيث إنها مبنية على أُسس وتعاملت مع الشق الأمني والشق التنموي والشق الفكري.

وأضاف «العمدة» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن خفض عدد العمليات الإرهابية من 598 عملية إلى 5 أو 2 عملية إرهابية يدل على انحسار الإرهاب، وأن العناصر الإرهابية انتهت واندثرت.

العمدة: العمليات الإرهابية النوعية اندثرت وأصبحت عبوات مفخخة بدائية الصنع

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن العمليات أصبحت عبارة عن عبوات مفخخة بدائية الصنع تُلقى في الطرقات لاستهداف المركبات المتحركة، لكن العمليات النوعية أصبحت مندثرة، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية قضت على شوكة الإرهاب.

وأوضح أن من بين رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الخميس، في احتفالية يوم الشهيد، أن كل مُر سيمُر، كما تطرق الرئيس السيسي إلى رؤية القوات المسلحة للوضع، وذكر أن 7 سنوات قبل عام 2009 مثلت مرحلة إعداد بنية تحتية عسكرية شديدة جدًا من قبل العناصر الإرهابية مثل الأفراد والذخائر.