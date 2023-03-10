الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اللواء عادل العمدة: مصر قضت على شوكة الإرهاب باستراتيجية ناجحة

جريدة الدستور

قال اللواء عادل العمدة مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الدولة نجحت من خلال الاستراتيجية التي وضعتها في القضاء على الإرهاب، حيث إنها مبنية على أُسس وتعاملت مع الشق الأمني والشق التنموي والشق الفكري.

وأضاف «العمدة» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن خفض عدد العمليات الإرهابية من 598 عملية إلى 5 أو 2 عملية إرهابية يدل على انحسار الإرهاب، وأن العناصر الإرهابية انتهت واندثرت. 

العمدة: العمليات الإرهابية النوعية اندثرت وأصبحت عبوات مفخخة بدائية الصنع

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن العمليات أصبحت عبارة عن عبوات مفخخة بدائية الصنع تُلقى في الطرقات لاستهداف المركبات المتحركة، لكن العمليات النوعية أصبحت مندثرة، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية قضت على شوكة الإرهاب.

وأوضح أن من بين رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الخميس، في احتفالية يوم الشهيد، أن كل مُر سيمُر، كما تطرق الرئيس السيسي إلى رؤية القوات المسلحة للوضع، وذكر أن 7 سنوات قبل عام 2009 مثلت مرحلة إعداد بنية تحتية عسكرية شديدة جدًا من قبل العناصر الإرهابية مثل الأفراد والذخائر.

الإرهاب القضاء على الإارهاب مكافحة الإرهاب اللواء عادل العمدة برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق فى مصنع بلاستيك بعزبة رستم بشبرا الخيمة

منعه من معاكسة فتاة.. خفير يعتدي على طالب بـ«كتر» في الشروق

«الاتصالات»: تأسيس 646 شركة جديدة بمليار جنيه خلال الربع الأخير لـ 2022

ضبط أجنبى يتاجر فى النقد المشبوه بالقاهرة

«إعلامى الوزراء» ينفى ما تردد عن طرح بيض بودرة

نقل 6 مصابين في حادث بطريق أسوان إلى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل