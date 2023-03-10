عقب تصدرها المشهد بأوكرانيا.. تاريخ مجموعة «فاجنر» عصا بوتين السحرية

تصدر أسم مجموعة “فاجنر” الروسية المشهد الميداني في أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة، عقب إعلانها السيطرة على معظم مدينة باخموت الأوكرانية وحصارها بالكامل.

عصا بوتين السحري

وعرضت شاشة “القاهرة الإخبارية”، تقريراً عن تاريخ نشأة المجموعة شبه العسكرية التي بمثابة عصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحسم معاركه العسكرية.

وذكر التقرير:" أنه في عام 2014 كان موعد تأسيس مجموعة فاجنر على يد رجل الأعمال يفجيني بريجوجين المعروف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ تسعينيات القرن الماضي، حينما كان بوتين يعمل في مكتب عمدة سان بطرسبرج كان يتردد حينها على مطعم حتى أطلق عليه لقب طباخ بوتين".

بدأت مهامها في شبه جزيرة القرم بدعم روسي

وأضف التقرير:"في نفس عام تأسيسها جرى تكليف “فاجنر” بأولى مهامها علنًا في شبه جزيرة القرم، حيث ساعدت عناصرها القوات الانفصالية المدعومة من روسيا على السيطرة عل القرم حين ذاك".

شاركت فاجنر منذ ذلك الحين، في العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في سوريا وعدد من البلدان الإفريقية.

المجموعة كانت موجودة قبل العملية العسكرية علي أوكرانيا

وكشف التقرير:"أن شركة “فاجنر” شبه العسكرية الروسية موجودة إذن قبل أعوام من اندلاع الحرب في أوكرانيا تضم بضعة آلاف من قدامى المحاربين وعناصر سابقة في وحدات النخبة العسكرية ممن حصلوا على تدريب جيد، ومع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جرى حشد عناصرها في بداية الحرب لتعزيز القوات الروسية المتمركزة على الخطوط الأمامية، لكن مع استمرار الحرب تزايد الاعتماد على عناصرها بشكل كبير في المعارك الحاسمة خاصة على جبهتي باخموت وسوليدار".

أعداد مجموعة فاجنر

وتشير التقديرات إلى أن المجموعة شبه العسكرية الروسية يبلغ قوامها نحو 20 ألف مقاتل يتمركز معظمها في باخموت بشرق أوكرانيا وقد أعلن بريجوجين أن مجموعته سيطرت بالكامل على الجزء الشرقي من مدينة باخموت.