الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 6 مصابين في حادث بطريق أسوان إلى المستشفى

حادث مروري
حادث مروري

نجا 6 أشخاص، اليوم الجمعة، من الموت إثر حادث مروري لسيارة سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان.

 وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان  أجهزة الأمن بأسوان، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، وذلك بالقرب من مدخل مدينة السباعية بنحو 10 كيلو متر، شمال محافظة أسوان.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وهم عبد الله عصام محمد حسن  19 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وشاذلي مصطفى علي 23 سنة، كدمات وسحجات، وأحمد مصطفى عبد الحفيظ 34 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمود رمضان خالد 25 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج، ومؤمن محمد أحمد 32 سنة، مصاب بجروح متفرقة، ومحمد أحمد محمد 32 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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