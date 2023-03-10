الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجُمع لشهر رمضان 1444

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

نشرت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمع الأربعة التي اعتُمِدت لشهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريًا.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان، الجمعة، عن موضوعات خطب شهر رمضان 1444، مشيرا إلى أن الجمعة الأولى تتحدث عن "الصوم ومكارم الأخلاق"، وخطبة الجمعة الثانية عن "الصوم وأثره في تربية النفس"، وخطبة الجمعة الثالثة للشهر الكريم عن "السكينة والطمأنية في القرآن الكريم وفضائل العشر"، وعن خطبة الجمعة الرابعة والأخيرة لشهر رمضان فإن موضوعها عن "كيف نستقبل ليلة القدر؟".

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 الموافق ميلاديًا 21 مارس 2023.

ووفق معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن موعد شهر رمضان يكون يوم الخميس 23 مارس 2023.

في المقابل، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  إيفاد إمام وقارئ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ ، وهما: الشيخ إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي - البحيرة – البرازيل، والقارئ إسلام محمد إبراهيم أحمد نوح – الدقهلية - إيطاليا.

 ووصل إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المبارك (74) موفدًا.

وزارة الأوقاف شهر رمضان خطبة الجمعة ليلة القدر هلال شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجُمع لشهر رمضان 1444

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