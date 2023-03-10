الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مواطنو إطسا الفيوم: «حياة كريمة» كانت حلمًا بالنسبة لنا

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا مع مواطنين بقرى مركز إطسا بالفيوم، تحدثوا فيه عن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" داخل المحافظة.

مواطنون بقرى مركز إطسا بالفيوم

وقال عماد العلام، إن مبادرة "حياة كريمة" كانت أبعد من الحلم بالنسبة لهم، إذ غيرت حالهم بكل القطاعات، متابعا: «لم نكن نحلم بوجود مركز طبي بهذا الحجم الكبير، أو يكون لدينا صرف صحي».

وأضاف: «حياة كريمة عدت الأحلام بالنسبة للفلاحين وأهالي القرية»، مؤكدًا أن المبادرة تعمل في كل القطاعات بالمحافظة، سواء الكهرباء أو الصرف الصحي أو المرافق أو الغاز أو البنية التحتية.

وقال حسين إدريس، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بمنشية عبدالمجيد، إن مبادرة "حياة كريمة" جعلت القرية في ثوب جديد، موجهًا الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروعات  القومية بالمحافظة.

وأشار إدريس إلى أن القرية كانت تعاني من مشكلات عديدة، منوهًا بأن الوحدة الصحية تم بناؤها عام 1963، وكل الخدمات بها ضئيلة جدًا، ولكن الآن أصبح لدينا مركز طبي شامل، بالإضافة إلى التأمين الصحي الشامل، وإنشاء وحدة إسعاف.

حياة كريمه الفيوم محافظة الفيوم مركز اطسا مواطنون مواطنون بمركز إطسا حياة كريمة بالفيوم

مواد متعلقة

سيدات إطسا بالفيوم يشكرن الرئيس على «حياة كريمة»: المدارس طمنتنا على ولادنا

مدير مدرسة بالفيوم: «حياة كريمة» أحدثت طفرة بالمحافظة خاصة المدارس

استشارى طب نفسى: هناك حد أقصى لتحمل المسؤولية عند الأطفال (فيديو)

هل القهوة تساعد فى التخلص من الوزن الزائد؟.. استشارى يجيب (فيديو)

عضو «التحالف الوطنى»: توزيع 25 مليون كرتونة على الأسر خلال 2022

بعد المنطاد.. «البنتاجون» يكشف عن أداة تجسس صينية مبتكرة على أمريكا (فيديو)

أهداف مبادرة دعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية (فيديو)

استشاري التغيرات المناخية يتحدث عن مدى أهمية اتفاق حماية أعالي البحار

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

وزير الرى: محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أبرز تحديات قطاع المياه بمصر

أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا والبادى اليوم الجمعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 2297 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجُمع لشهر رمضان 1444

بمؤتمر سيراويك الدولي.. وزير البترول يشهد جلسة حوارية لخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين

وزير الرى: ننفذ حزمة مشروعات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص