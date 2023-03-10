مواطنو إطسا الفيوم: «حياة كريمة» كانت حلمًا بالنسبة لنا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا مع مواطنين بقرى مركز إطسا بالفيوم، تحدثوا فيه عن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" داخل المحافظة.

مواطنون بقرى مركز إطسا بالفيوم

وقال عماد العلام، إن مبادرة "حياة كريمة" كانت أبعد من الحلم بالنسبة لهم، إذ غيرت حالهم بكل القطاعات، متابعا: «لم نكن نحلم بوجود مركز طبي بهذا الحجم الكبير، أو يكون لدينا صرف صحي».

وأضاف: «حياة كريمة عدت الأحلام بالنسبة للفلاحين وأهالي القرية»، مؤكدًا أن المبادرة تعمل في كل القطاعات بالمحافظة، سواء الكهرباء أو الصرف الصحي أو المرافق أو الغاز أو البنية التحتية.

وقال حسين إدريس، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بمنشية عبدالمجيد، إن مبادرة "حياة كريمة" جعلت القرية في ثوب جديد، موجهًا الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروعات القومية بالمحافظة.

وأشار إدريس إلى أن القرية كانت تعاني من مشكلات عديدة، منوهًا بأن الوحدة الصحية تم بناؤها عام 1963، وكل الخدمات بها ضئيلة جدًا، ولكن الآن أصبح لدينا مركز طبي شامل، بالإضافة إلى التأمين الصحي الشامل، وإنشاء وحدة إسعاف.