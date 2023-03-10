الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم وغدًا.. تحويلات مرورية لاستكمال أعمال رفع كمرات محور التسعين

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة برفع الكمرات بمحور التسعين الجنوبي أعلى كوبري محمد نجيب، ما يستلزم غلقًا كليًا للكوبري.

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم الجمعة 10/3/2023 حتى السبت 11/3/2023 من الساعة 12,5 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة المساعدات الفنية بتعيين الخدمات المرورية تحويلات مرورية خدمات المرورية سلامة المواطنين كثافات مرورية متوقعة تسيير حركة المرور محور التسعين الجنوبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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