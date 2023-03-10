اليوم وغدًا.. تحويلات مرورية لاستكمال أعمال رفع كمرات محور التسعين

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة برفع الكمرات بمحور التسعين الجنوبي أعلى كوبري محمد نجيب، ما يستلزم غلقًا كليًا للكوبري.

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم الجمعة 10/3/2023 حتى السبت 11/3/2023 من الساعة 12,5 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.