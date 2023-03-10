الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاثنين.. افتتاح معرض «مقام» للفنان طه القرنى بجاليرى آزاد

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

يستضيف جاليري آزاد بالزمالك حفل افتتاح  معرض "مقام" للفنان الدكتور طه القرني، وذلك فى السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل 13 مارس الجارى، ويستمر حتى يوم الخميس 30 من نفس الشهر.

طه القرني

يتضمن المعرض 50 عملا فنيا حديثا، يطرح من خلالها الفنان تجربة جديدة بخامات مختلفة (زيت على توال، جوبلان، حرير، خيامية)، بالإضافة إلى طرح رؤية حداثية للمولوية والتنورة بمنظور عين الطائر (فوق الرأس) .

يشار إلى أن الفنان طه القرنى، يعد من أهم فنانى الوطن العربى، وتعد أعماله الجدارية مرجعية، وتطوره المستمر يشهد عليه إنتاجه التشكيلى وانحيازه لمصريته، مما جعل أعماله محط اهتمام كثير من دول العالم ومتاحف الوطن العربى.

حصل على عدة جوائز عالمية، منها جائزة موسوعة جينيس الذى حقق رقماً قياسياً عالمياً فيها نظير جداريته التشكيلية "سوق" أكبر لوحة فى العالم، والتى يبلغ طولها 23 مترا وارتفاعها 140 سم.

معرض مقام جاليري آزاد بالزمالك الدكتور طه القرنى طه القرني المعرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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