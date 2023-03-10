الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الجمعة 10 مارس 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 10 مارس 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان
مهنياً: تكون خطواتك مثمرة جداً، تنطلق بمشروع كبير يتطلب تعديلاً في طريقة حياتك، ونقاشاً عميقاً مع المقرّبين.
عاطفياً: تشعر برغبة في جمع العائلة والأصدقاء من حولك لتعيش صفاء الحياة الهادئة.
صحياً: تجد نفسك معرضاً للمشكلات من عدة جهات فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس.

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حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الهوائية

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء
مهنياً: تتكلّم بطلاقة وتحسن مقاربة الآخرين والتحضير لحلف جيد ومفيد، متحرّراً من القيود الماضية، منطلقاً بآمال كثيرة.
عاطفياً: يبدو الشريك أكثر تفهماً وتقرباً منك ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها.
صحياً: تتوق هذا اليوم إلى الرحلات والأسفار وهذا يساعدك على الحفاظ على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتاً للراحة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو
مهنياً: تستعيد حماستك وتخفّ الضغوط ويصبح اللقاء أسهل من السابق، تتمتع بثقة عالية بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناسب على حياتك.
عاطفياً: انقلاب لمصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، لتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومانسية.
صحياً: مطلوب اعتماد الاعتدال في أمورك الشخصية والصحية والابتعاد عن الأجواء والحفاظ على برودة أعصابك قدر المستطاع.

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صفات مواليد الأبراج الهوائية
يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

الأبراج الهوائية حظك اليوم لمواليد برج الميزان حظك اليوم لمواليد برج الدلو حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء جميع مواليد الأبراج الهوائية جاكلين عقيقي حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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