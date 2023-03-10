الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد عيد يوجه الشكر للشركة المتحدة لإتاحتها الفرصة لظهوره بـ«الدوم»

أحمد عيد
أحمد عيد

عبر أحمد عيد، متسابق فئة التقديم ببرنامج "الدوم"، عن سعادته لزياة قناة "إكسترا نيوز"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدًا أن تواجده بها كان حلمًا سعى لتحقيقه، وأن برنامج "الدوم"، أتاح له تحقيق هذا الحلم، موجهًا الشكر للشركة المتحدة وميديا هب، على مساعدته لتحقيق حلمه.

وعرض البرنامج، موجزًا إخباريًا قدمه أحمد عيد، من على ديسك الأخبار بقناة "إكسترا نيوز".

تعليق اللجنة على أدائه 

وعلقت الإعلامية ريهام السهلي على أدائه قائلة، إن لديه صوتًا مميزًا وثقة في النفس، وقارئ نشرة ممتاز، ولكن اللغة الإنجليزية في حاجة لبعض الضبط.

ونصحه الإعلامي محمد عبدالرحمن، بقوله: "لا تجعل الاهتمام بصحة اللغة العربية يؤثر على الأداء وتجعله نمطي، وحاول أن توازن بين الاتنين".

وقال الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ: "ولدت لتكون على ديسك الأخبار، أدائك احترافي ولغتك احترافية، وسعيد أنني رأيتك على ديسك الأخبار وواثق أنك ستعود له".

أحمد عيد الشركة المتحدة اكسترا نيوز ريهام السهلي محمد عبدالرحمن محمد سعيد محفوظ

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