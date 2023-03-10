فتح باب الترشح لتكريم 10 أمهات مثاليات بينهم 5 أمهات لذوى الهمم فى الوادى الجديد

أعلنت الدكتورة رغدة عبد السلام نجاتي، عضو مجلس النواب عن دائرة الوادي الجديد، أمس الخميس، عن فتح باب الترشح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية لتكريم 10 أمهات مثاليات بينهم 5 أمهات من ذوي الهمم.



وأكدت رغدة، أنه اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع يبدأ فتح باب تلقي طلبات الترشح لتكريم 10 أمهات مثاليات منهم 5 أمهات لأبناء من ذوي الهمم بدعم شخصي منها بإشراف وتنسيق حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد وذلك على مستوى المراكز الإدارية الخمسة (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – بلاط – باريس).



وأضافت رغدة، أنه سيتم تلقي طلبات الترشح بمقرات حزب مستقبل وطن بالمدن الخمسة بالتنسيق مع أمناء الحزب الخمسة بالمراكز الإدارية حيث سيجري تكريم الأمهات بتقديم هدايا عينية ومادية لهم وذلك تقديرًا من أمانة الحزب للأمهات على عطاءهن وجهودهن وأن الحزب يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.



وأشارت رغدة، إلى أن الأم هي شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء، ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع، بل وفي كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد، وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها وأن تكريمهن لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتي أصبحن مثلاً يحتذى به في البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.