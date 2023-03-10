الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح باب الترشح لتكريم 10 أمهات مثاليات بينهم 5 أمهات لذوى الهمم فى الوادى الجديد

النائبة رغدة نجاتي
النائبة رغدة نجاتي

أعلنت الدكتورة رغدة عبد السلام نجاتي، عضو مجلس النواب عن دائرة الوادي الجديد، أمس الخميس، عن فتح باب الترشح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية لتكريم 10 أمهات مثاليات بينهم 5 أمهات من ذوي الهمم. 


وأكدت رغدة، أنه اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع يبدأ فتح باب تلقي طلبات الترشح لتكريم 10 أمهات مثاليات منهم 5 أمهات لأبناء من ذوي الهمم بدعم شخصي منها بإشراف وتنسيق حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد وذلك على مستوى المراكز الإدارية الخمسة (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – بلاط – باريس). 


وأضافت رغدة، أنه سيتم تلقي طلبات الترشح بمقرات حزب مستقبل وطن بالمدن الخمسة بالتنسيق مع أمناء الحزب الخمسة بالمراكز الإدارية حيث سيجري تكريم الأمهات بتقديم هدايا عينية ومادية لهم وذلك تقديرًا من أمانة الحزب للأمهات على عطاءهن وجهودهن وأن الحزب يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.
 

وأشارت رغدة، إلى أن الأم هي شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء، ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع، بل وفي كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد، وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها وأن تكريمهن لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتي أصبحن مثلاً يحتذى به في البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.

عضو مجلس النواب الوادي الجديد فتح باب الترشح لتكريم 10 أمهات مثاليات 5 أمهات من ذوي الهمم حزب مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

وزير خارجية أوكرانيا: الهجمات الروسية الأخيرة لم يكن لها أى هدف عسكرى

مانشستر يونايتد يسحق ريال بيتيس برباعية ويقترب من ربع نهائى الدورى الأوروبى

ننشر أقوال الشهود فى اتهام طبيب بقتل مسن لسرقته بمنطقة المعادى

أشرف عطية: منصة أيادى مصر تهدف لتسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية

فتح باب الترشح لتكريم 10 أمهات مثاليات بينهم 5 أمهات لذوى الهمم فى الوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص

إطلاق نار فى تل أبيب.. وإصابة 3 إسرائيليين

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين