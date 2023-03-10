حسام غالى: «بدأت المشوار لوحدى والشباب الآن وضعهم أفضل ويوجد من يساعدهم»

قال كابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن لقب "كابيتانو"، كان بمثابة ضغط لأن شارة النادي الأهلي مسئولية داخل الملعب وخارجه.

محمود الجوهري أفضل مدرب محلي

وعن أفضل مدرب محلي قال خلال لقائه مع الإعلامية لينا الطهطاوي، ببرنامج "كابيتانو مصر"، إن كابتن محمود الجوهري كان يعيش من أجل كرة القدم ورأى تدريباته ولكن لم يلعب معه، مؤكدًا أنه كان من أفضل المدربين المحليين.

وكشف أن أكثر الأشياء التي تغضبه هو إضاعة الوقت، مؤكدًا أنها كانت تخرجه عن شعوره، وقليل جدًا ما يقوم بها فريق النادي الأهلي، وأنه إلى الآن مازال يتعصب من أجل الفوز بالمباريات الخماسية التي يشارك فيها.

وتابع، أنه من محبي ميسي وكريستيانو رونالدو، لأن كل واحد منهما لديه مميزاته فكريستيانو لديه جسم ولياقه ومتفاني في شغله ويعمل على نفسه وسريع، وميسي أعظم واحد يلعب فهو يمسك الكرة كثيرًا وجسمه الصغير يساعده في التحركات والاثنين أحسن لاعبه في العالم.

بدأت مشواري لوحدي

وأكد أنه وهو طفل لم يوجهه أحد وأخذ مشواره كله دون مساعدة أحد، وتأثر من مقولات كثيرة وكان يخزنها ويعمل بها، مشيرًا إلى أنه حقق أحلامه ووصل لها بمشاركته مع النادي الأهلي، ومنتخب مصر وتحقيقه للبطولات، ولكن الوضع الآن مختلف والشباب الصغير يوجد من يساعدهم.