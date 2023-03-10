الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بحيازته 24 ألف قرص مخدر بالشيخ زايد

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس متهم بحيازة  24 ألف قرص مخدر و500، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، عقب القبض عليه، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، كماطلبت النيابة تحريات المباحث حول نشاط المتهم، وكذلك التحفظ علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير بها.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد عنصر إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

عقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهم حال قيادته سيارة "نقل" ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وضبطه وعُثر بحوزته على 24500 قرص مخدر، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى - هاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائه للترويج لنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1,960,000مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس 24 الف قرص مخدر سيارة قسم شرطة ثان الشيخ زايد تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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