الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

رئيس الوفد من أمام ضريح سعد زغلول: نحتفل بثورة حققت الاستقلال والدستور

عبدالسند يمامة من
عبدالسند يمامة من أمام ضريح سعد زغلول

زار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، ضريح سعد باشا زغلول، وقرأ الفاتحة على روحه في ذكرى ثورة 1919.

رافقه في الزيارة السكرتير العام للوفد والمهندس حسين منصور نائب رئيس الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب واللواء، والنائبة أمل رمزي عضو الهيئة العليا للوفد عضو مجلس الشيوخ والنائب الوفدي سعد بدير رئيس اللجنة العامة للجيزة، وعدد كبير من قيادات وسيدات حزب الوفد.

وألقى الدكتور عبدالسند يمامة كلمة من أمام الضريح قال فيها، إننا اليوم نحتفل أمام قبر الزعيم سعد زغلول ونختار من تاريخنا فصلها الأول، وهو ثورة 1919 زعيم الثورة ومفجرها سعد زغلول، مع التمييز بالتواريخ بأن ثورة 1919 أحد أهم نتائجها لاستقلال مصر كما صدر في مؤتمر لوزان في سويسرا عام 1923 وأيضا من أحد أهم أُثارها كان دستور 1923 ثم بعد الدستور أصبحت دولة معترف بها وكان حزب الوفد عام 1924.

وأضاف يمامة  رئيس حزب الوفد: نميز بين تاريخين تاريخ ثورة 1919 الذي تخطى أكثر من مائة عام، أما حزب الوفد فسنحتفل به في يناير 2024 وهناك خلط يقال أن الحزب بلغ 104 عام، ولكن الحزب عمره 99 عاماً سيكتمل عامة المئوي في يناير 2024 أما ثورة 1919 وهي ثورة الشعب المصري هي ثورة شعبية، ولكن سعد باشا زغلول نفسه هو أحد فدائي الثورة العرابية، رغم أنه كان رجلاً مدنياً وكان عشقه وولاؤه للبلد وشارك في ثورة عرابي وكان ضمن الجماعات التي لها دورا هاماً في الكفاح وأكمل الحلقة الثانية بعد ثورة عرابي بثورة 1919 ثم تأسيس حزب الوفد المصري.

عبدالسند يمامة من أمام ضريح سعد زغلول
عبدالسند يمامة من أمام ضريح سعد زغلول
عبدالسند يمامة من أمام ضريح سعد زغلول
عبدالسند يمامة من أمام ضريح سعد زغلول
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الدكتور عبدالسند يمامة الوفد ضريح سعد الفاتحة ثورة 1919 مؤتمر لوزان

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