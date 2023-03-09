بدء المرحلة الثالثة للمشروع السويسرى بأسوان

تقام فعاليات الأسبوع المائى مارس 2023 على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمياه، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وخلال لفترة من 10 - 16 مارس بمنطقة السيل الريفى تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

جاء ذلك بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والمشروع السويسرى "برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية.

وأوضح العميد مهندس يحيى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أن فاعليات الأسبوع المائى ستشمل تنظيم قافلة مائية خدمية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب حملة نظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية و الأزهر الشريف، والكنيسة والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة والتضامن الاجتماعى، علاوة على جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأشار إلى أن هذه الفاعليات تتواكب مع التجهيز لبدء تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى ليلبى إحتياجات منطقة السيل الجديد والسيل الريفى من مياه الشرب النقية، ليقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، إضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم.