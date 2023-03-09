«إرادة صلبة».. خالد عكاشة يتحدث عن رؤية الرئيس السيسي الشاملة لمكافحة الإرهاب

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أفصح اليوم أثناء فعاليات يوم الشهيد عن الرؤية الشاملة للتعامل مع الإرهاب ووقف هذا الخطر من خلال بناء دولة حديثة تنموية.

تنمية الوطن

أكد الدكتور خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أن رؤية الدولة المصرية متمثلة في تنمية الوطن في كافة القطاعات والمجالات، ولهذا شهدت مصر على مدار السنوات القليلة الماضية مظاهر تنموية واضحة.

مكافحة الإرهاب

وأضاف في حديثه، أنه تم الاستماع إلى كيفية تفكير الدولة بعد تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، حيث أكد الرئيس أنه كان هناك إرادة صلبة من الجهات المعنية بالدولة للتخلص من الإرهاب وتطهير أرض مصر من هذه الجماعات التي لا تريد الخير بالبلاد، وحرصت الدولة على السير بالتوازي مع تنمية المجتمع.

وأشار إلى أن الكثير من المحافظات المصرية شهدت تهديدات بينة وليس سيناء فقط بعد ثورة 25 يناير من هذه الجماعات الإرهابية، حيث كانت التفجيرات والقتل المتعمد لأبرياء الوطن في جميع المحافظات المصرية آنذاك.