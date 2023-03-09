«الحرية المصري»: شهدائنا الأبطال ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار وأمن المصريين

تقدم الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، قائلا: شهدائنا الأبطال ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وتضحية في سبيل استقرار وأمن المصريين.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، كشف عن حجم الجهود التي بذلها القوات المسلحة والشرطة في معركة الإرهاب في سيناء، في الوقت الذي كانت تناضل فيه الحكومة والمصريين في معركة البناء والتنمية، إلى أن أصبحت اليوم مصر على مشارف الجمهورية الجديدة، دافعه بدم الشهداء والمصابين ثمن الدولة المدنية الحديثة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لن تنسى يوما واحدا أهالي وأسر الشهداء، وحريصة كل عام على تكريمهم عرفانا وتقديرا لتضحيات أبنائهم الشهداء، الذين لن ينساهم الوطن ولن تغمض أعينها لحظة واحدة في تقديم الدعم والمساندة بكل صوره وأشكاله لأبناء وأهالي شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حث كل جندي وكل قائد في الجيش على مواصلة الجهود والتضحيات من أجل استمرار خطى التقدم والازدهار للدولة المصرية، وإحباط كافة المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية سواء من قبل الدول المعادية، أو وسائل الإعلام المغرضة، والانتباه دائما في كل لحظة لأمن الوطن والحفاظ على مقدراته وثرواته وعدم السماح لأي فصيل التدخل في شؤون الدولة لكي لا يصل بها المصير لكثير من الدول المجاورة.