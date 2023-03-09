«قدوة».. مركز الأزهر العالمي يقدم تعريفًا للشيخ محمد الغزالي

احتفى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بذكرى وفاة المفكر الإسلامي الشيخ محمد الغزالي التي توافق التاسع من مارس 1996، وذلك في إطار مشروعه التثقيفي "قُدوة".

وولد الشيخ محمد أحمد السَّقا في قرية نكلا العنب، التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

سمّاه والده بـ«الغزالي»؛ تيمُّنًا بالإمام العَلَم أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وقام على رعايته منذ صغره؛ فأرسله -كعادة الناس في ذلك الوقت- إلى كُتّاب القريةِ؛ فأتمَّ حفظ القرآن في سنٍّ مُبكِّرةٍ.

التحق الغزالي بعد ذلك بمعهدالإسكندرية الأزهري، ثم بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ ليتخرج عام 1941 مُتخصّصًا في الدّعوة، والإرشاد الدّيني، ثم حاصلًا منها على درجة العالمية.

كما تلَقَّى العِلمَ على يد عدد من علماء الأزهر الشريف أمثال: (الشيخ عبد العظيم الزُرْقاني، ومحمود شلتوت، والشيخ محمد أبو زهرة، والدكتور محمد يوسف موسى) وغيرهم ممن كان لهم بالغ الأثر في تكوين شخصيته، وصقل ملكاته ومواهبه.

بدأ الشيخ الغزالي عمله إمامًا وخطيبًا بمسجد العتبة الخضراء بالقاهرة، ثمّ تدرّج في الوظائف حتى صار مُفتشًا، ثمّ وكيلًا لقسم المساجد، ثمّ مديرًا للمساجد، ثمّ مديرًا للتدريب، فمديرًا للدَّعوة والإرشاد، وفي 1981 عيِّن الشيخ وكيلًا لوزارة الأوقاف المصرية.

وأُعِيرَ الشيخُ للتدريس في جامعة أم القرى بمكّة المكرّمة، كما درَّس في كلية الشريعة بقطر، وجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر، التي تولى بها رئاسة المجلس العلمي للجامعة مدة خمس سنوات، وكانت آخر مناصبه.

عاش الغزالي حياته حاملًا على عاتقه همومَ وطنه وأمته، ومؤدِّيًا حقَّ دينِه ودعوته؛ تاركًا تراثًا علميًّا ومعرفيًّا ضخمًا بين مقروءٍ ومسموعٍ، تربو مؤلفات الشيخ فيه على خمسين مُؤلَّف.

وتميزت كتابات الشيخ بحسن العرض، ودقة العبارة، وأدبية الأسلوب، وبراعة الاستدلال، وقوة الحجة، وصدق اللهجة، سواء في هذا نصحه، ووعظه، ومحاورته، ومناظرته.

كان من أبرّ الدّعاة المدافعين عن اللغة العربية، المناهضين للفكر المتطرف، والموقِّرين لأصحاب العلوم والمعارف وإن خالفهم الرأي.

توُفِّي الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عام في 9 مارس من 1996، في السعودية أثناء مشاركته في مهرجان الجنادرية الثقافي حول موضوع: الإسلام وتحديات العصر، ودُفِنَ بالبقيع في مدينة سيِّدنا رسول الله (ص).