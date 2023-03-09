الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مايا مرسى تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بملف المرأة

مايا مرسي
مايا مرسي

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بملف المرأة.

وذكر المجلس - في بيان أصدره اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال مشاركتها في تجمع لمنظمات المجتمع المدني على هامش فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة المنعقدة حاليا بنيويورك، والذي نظمته مؤسسة كرامة وترأسها هيباق عثمان.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المجلس القومي للمرأة تبنى فكرة إنشاء منتدى منظمات المجتمع المدني الذي يضم العديد من المنظمات الأهلية العاملة في مجال المرأة، لمناقشة بشكل دوري القضايا والملفات المتعلقة بتمكين المرأة في مصر، ولبحث سبل التعاون بينهم للنهوض بملف المرأة المصرية.
ووجهت الشكر والتقدير لـ هيباق عثمان ولمؤسسة كرامة على تنظيم هذا الحدث ودورهم العظيم في تجميع منظمات المجتمع المدني في مكان واحد على هامش فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة، مشيرة إلى أهمية تواجد المجتمع المدني في مقر هيئة الأمم المتحدة بعد ٣ سنوات من التواجد الافتراضي.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي الدور الإيجابي لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية وإفريقيا، ودورهم بالغ الأهمية في مناقشة مخرجات لجنة السيدات وملف المرأة والأمن والسلام.
جدير بالذكر أن مؤسسة كرامة تعمل في 13 دولة في الدول العربية وإفريقيا، وتدعم المنظمات النسائية لتحقيق أهدافهم.

الامم المتحدة الدكتورة مايا مرسي الدول العربية المجلس القومي للمرأة المجتمع المدنى تمكين المرأة في مصر لجنة وضع المرأة مؤسسة كرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

معادلة الأمن والتنمية.. أكثر من 462 مشروعًا تنمويًا قي سيناء بعد القضاء على الإرهاب

الرئيس السيسى يبحث مع الرئيس الروسى بوتين آخر المستجدات الإقليمية والدولية

السيسي وبوتين يتشاوران حول سبل التغلب على الأزمات العالمية لاسيما فى مجال الغذاء

مايا مرسى تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بملف المرأة

نائب رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد دستور الأدوية الأمريكى

عضو «التحالف الوطني»: توزيع بطاطين ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للمرأة و«كسر التحيز»

محمد عبد العزيز

مديرية للزراعة فى القاهرة!!!

خالد حريب

هانى شنودة.. وتكريم صادف أهله

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى