مايا مرسى تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بملف المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بملف المرأة.

وذكر المجلس - في بيان أصدره اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال مشاركتها في تجمع لمنظمات المجتمع المدني على هامش فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة المنعقدة حاليا بنيويورك، والذي نظمته مؤسسة كرامة وترأسها هيباق عثمان.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المجلس القومي للمرأة تبنى فكرة إنشاء منتدى منظمات المجتمع المدني الذي يضم العديد من المنظمات الأهلية العاملة في مجال المرأة، لمناقشة بشكل دوري القضايا والملفات المتعلقة بتمكين المرأة في مصر، ولبحث سبل التعاون بينهم للنهوض بملف المرأة المصرية.

ووجهت الشكر والتقدير لـ هيباق عثمان ولمؤسسة كرامة على تنظيم هذا الحدث ودورهم العظيم في تجميع منظمات المجتمع المدني في مكان واحد على هامش فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة، مشيرة إلى أهمية تواجد المجتمع المدني في مقر هيئة الأمم المتحدة بعد ٣ سنوات من التواجد الافتراضي.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي الدور الإيجابي لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية وإفريقيا، ودورهم بالغ الأهمية في مناقشة مخرجات لجنة السيدات وملف المرأة والأمن والسلام.

جدير بالذكر أن مؤسسة كرامة تعمل في 13 دولة في الدول العربية وإفريقيا، وتدعم المنظمات النسائية لتحقيق أهدافهم.