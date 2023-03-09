الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تحصد المركز الأول فى التدريب على التحول الرقمى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

حصدت جامعة طنطا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية  فى التدريب واجراء الاختبارات على أساسيات التحول الرقمى وتم الاعلان عن ذلك خلال اجتماع المديرين التنفيذين لمراكز التدريب على التحول الرقمى بالجامعات مع الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات الذى تم عقده  اليوم فى رحاب جامعة الأقصر.

أكد د.محمود زكى رئيس جامعة طنطا أن دعم المشروع القومى  للتدريب على أساسيات التحول الرقمى يحظى بأولوية قصوى بجامعة طنطا لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة موضحا ان وحدة التدريب بالجامعة نجحت فى تدريب ١٢٨٢٣ متدرب على اساسيات  التحول الرقمى خلال الفترة من يونيه  2021 وحتى  شهر مارس ٢٠٢٣ وذلك فى إطار تنفيذ  المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

أشار رئيس جامعة طنطا إلى ان الجامعة  ايضا  حققت انجازات فى التحول الرقمى  فى كارت الهوية الذكي والدفع والتسديد الإلكتروني كجزء من المنظومة الشاملة للشمول المالي والكتاب الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية وتطوير البوابات الإلكترونية ونظم التشغيل الإلكتروني.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام بالجامعة  تقريرا حول ماتم إنجازه فى مجال التدريب على أساسيات التحول الرقمى بالجامعه مشيرةً إلى أن بداية المنظومة كانت 2019، مؤكدةً أن المركز حصل على الاعتماد من المجلس فى ديسمبر ٢٠٢١ ، وتم إجراء دورة لإعداد المدربين واشترك بالبرنامج ١٩ عضو من هيئة التدريس من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتربية والتربية النوعية، وتم اعتماد المركز الرئيسى للتدريب المستدام من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى مارس ٢٠٢٢ واتخذت العديد من الآليات لتيسير اجتياز أكبر عدد ممكن من الطلاب.

جامعة طنطا تحصد المركز الأول فى التدريب على التحول الرقمى ؤية مصر 2030 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التحول الرقمي بالجامعات الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا تكنولوجيا المعلومات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

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