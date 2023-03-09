الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عضو «التحالف الوطني»: توزيع بطاطين ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أحد أعضاء التحالف الوطني، إن الجمعية تشارك بقوة فى مبادرة كتف فى كتف، وتم البدء فى توزيع المساعدات على الأسر فى جنوب سيناء، حيث ضمت  11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تحتوى على 400 طن مواد غذائية وعدد 2000 بطانية لأهالى جنوب سيناء، موضحا أن التحالف الوطني يضم العديد من الجمعيات بهدف مساعدة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأضاف لـ"الدستور"، أن كتف فى كتف هى إحدى المبادرات التى تقوم على توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، كما يعمل التحالف على تقديم مساعدات أخرى منها البطاطين في الشتاء والمواد الغذائية في شهر رمضان.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، بصدد تجميع 4 مليون كرتونة مواد غذائية مع دخول شهر رمضان ويكفي صندوق كتف في كتف أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، من خلال آلاف المتطوعين وذلك فى جميع المحافظات.

ولفت إلى أن التحالف بدأ فى توزيع المساعدات فى عدة محافظات استعدادا لشهر رمضان منها سوهاج والمنيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن التحالف مستمر خلال المرحلة القادمة فى تقديم المساعدات وهذا هو دور المصري تجاه أخيه المصري، أن يقف بجانبه وقت الشدائد، لذلك بكرة سيكون أحسن بفضل الله.

أما عن قاعدة البيانات، اوضح ان التحالف يقوم بجمع البيانات من خلال الجمعيات المشاركة فيه وبالتعاون مع وزارة التضامن، واصبح لدينا قاعدة بيانات عريضة نستعين بها فى توزيع المساعدات على الأسر المستحقة، وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج قد أطلقت المنظومة الالكترونية، حتى تقوم كل جمعية بتسجيل الأسماء المتوفرة لديها بهدف توفير نوع من الدقة للمستفيد الحقيقي وحتى تصل المساعدات لمستحقيها، وحتى لا يحدث ازدواجية فى الحصول على هذه المساعدات.

التحالف الوطنى للعمل التنموى التحالف الوطني للعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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