السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة حدائق الأهرام، دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الهرم.

على الفور أمر اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.