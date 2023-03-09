الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص: عقيدة الجيش المصرى لا تتغير وعلينا الحفاظ على مكتسباتنا

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الشهيد حملت رسائل كثيرة وجهها الرئيس للشعب المصري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن ظهور أمهات الشهداء مؤثر جدًا، والشعب يشعر جيدًا بتضحيات الشهداء، ولديه وعي كاف بما يحدث حوله، وبالثمن الذي تم دفعه للحفاظ على أمن واستقرار البلد.

وأكد القصاص، أن الشعب المصري على قلب رجل واحد، منوهًا أن الرئيس السيسي حكى اليوم خلال "يوم الشهيد" كيف تكون الإرهاب، والثمن الذي تم دفعه للحفاظ على البلد، والمليارات التي أنفقت للقضاء على الإرهاب في سيناء.

وشدد على أن عقيدة الجيش المصري لم تتغير، والكل مستعد للتضحية بكل شيء من أجل البلد، موضحًا أن القضاء على الإرهاب كان تحديا كبيرا أمام الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي جدد وأكد تحذيره من الفراغ الأمني وخطورته على البلد، وحذر من تكرار سيناريو 2011.

وأضاف القصاص أن الرئيس اختار أن تسير البلد في طريقين متوازيين وهما القضاء على الإرهاب والتنمية، ولهذا دفعت البلد الكثير من المليارات.

أكرم القصاص عبد الفتاح السيسي يوم الشهيد الإرهاب الجيش المصرى

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