كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

عندما غزت القوات الروسية كييف، عاصمة أوكرانيا في فبراير 2022 ، اعتقد القليلون أن أوكرانيا يمكنها البقاء على قيد الحياة.

بالطبع الأمر ضروري، عسكري، مصيري، المقاومة مطلوبة برغم ان :"روسيا لديها أكثر من ضعف عدد جنود أوكرانيا. كانت ميزانيتها العسكرية أكبر من عشرة أضعاف. قدرت المخابرات الأمريكية أن سقوط كييف في غضون أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر" .

هذا ما يراه" إيريك شميدت "رئيس مشروع الدراسات التنافسية الخاصة والرئيس التنفيذي السابق ورئيس Google.

*حماية المعلومات والاستمرار في العمل

يعينا الباحث الكبير" شميدت " إلى الطريقة التي تحولت فيها أوكرانيا ، التي تفوقها عدد أفرادها وتسليحها ، إلى منطقة واحدة تتمتع فيها بميزة على العدو: التكنولوجيا. بعد وقت قصير من الغزو ، الشرس.

. يؤشر الباحث بذكاء صناعي، إلى كيف :قامت الحكومة الأوكرانية بتحميل جميع بياناتها الهامة على السحابة ، حتى تتمكن من حماية المعلومات والاستمرار في العمل حتى لو حولت الصواريخ الروسية مكاتبها الوزارية إلى أنقاض. " شميدت "، يكشف أخطر حقيقة في مسارات الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت الاسبوع الثاني من عامها الثاني، ومما كشفة الباحث في مجلة الشؤون الخارجية لمجلس حلف الناتو:"قامت وزارة التحول الرقمي في البلاد ، التي أنشأها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل عامين فقط ، بإعادة استخدام تطبيق الحكومة الإلكترونية للهاتف المحمول ، Diia ، لجمع معلومات استخبارية مفتوحة المصدر ، بحيث يمكن للمواطنين تحميل الصور ومقاطع الفيديو للوحدات العسكرية المعادية".

.. وخلال الحرب، عادة ما يحدث تهريب او سرقات خطيرة:" مع تعرض البنية التحتية للاتصالات الخاصة بهم للخطر ، لجأ الأوكرانيون إلى أقمار ستارلينك الصناعية والمحطات الأرضية التي قدمتها شركة سبيس إكس للبقاء متصل .

*لعبة القط والفأر المبتكرة

نتيجة للخبرة والتحليل يقول" شميدت "، انه :" عندما أرسلت روسيا طائرات بدون طيار إيرانية الصنع عبر الحدود ، حصلت أوكرانيا على طائراتها بدون طيار المصممة خصيصًا لاعتراض هجماتها - بينما تعلم جيشها كيفية استخدام أسلحة غير مألوفة قدمها الحلفاء الغربيون" .

.. أما عن كيف نفهم ذلك، يحيلنا" شميدت " إلى علم النفس والأعصاب الرياضي، واضعا مقارنة يدرك فيها أنه :" في لعبة القط والفأر المبتكرة ، أثبتت أوكرانيا ببساطة أنها أكثر ذكاءً. وهكذا فإن ما تخيلته روسيا سيكون غزواً سريعاً وسهلاً تبين أنه ليس سوى شيء آخر".

..لعل مجلة الشؤون الخارجية، بكل قيمها الأكاديمية والعلمية، لا تنحاز إلى خصوصية ما يجري تحت طاولات اجتماعات حلف شمال الأطلسي، أو مسارات مراقبة العالم في وسط أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي، خلقت أزمة عالمية، قد تكون أخطر أزمات العالم مرحليا، نتيجة عدم وجود فرس زحزحة الرؤوس بين أقطاب القوة الكونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية.

.. في تلك اللعبة، عندما يلتقي القط والفأر، تبدأ اشكالية مراكز القوى، شعبيا، قد يتحالف القط مع نزق الفأر، والعكس يمكن أن يحدث، لهذا تتابع المخابرات الأميركية البنتاغون، إدامة مسلسل توم وجيري، لوضع رؤية استلاب، بين القوى والضعيف؛ لهذا يرى الباحث ان :" الفضل في نجاح أوكرانيا جزئيًا، يعزى إلى تصميم الشعب الأوكراني ، وضعف الجيش الروسي ، وقوة الدعم الغربي. لكنه مدين أيضًا للقوة الجديدة المحددة للسياسة الدولية: القوة الابتكارية. قوة الابتكار هي القدرة على ابتكار التقنيات الجديدة واعتمادها وتكييفها. إنه يساهم في كل من القوة الصلبة والناعمة".

في المنطق العسكري والأمني الحديث، هناك تحولات خيالية، مثيرة للجدل، ذلك أن الصناعات العسكرية والامنية، خرجت عن نطاق ميادين الحروب التقليدية إلى التأكيد بأن :" .. تعمل أنظمة الأسلحة عالية التقنية على زيادة القوة العسكرية ، وتوفر المنصات الجديدة والمعايير التي تحكمها نفوذًا اقتصاديًا ، وتعزز الأبحاث والتقنيات المتطورة الجاذبية العالمية. هناك تقليد طويل من الدول التي تسخر الابتكار لإبراز قوتها في الخارج ، لكن ما تغير هو الطبيعة الدائمة للتقدم العلمي. التطورات في الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص "

.. ويعني ذلك:

*اولا:

ليس الذكاء الاصطناعي العسكري، فقط لفتح مجالات جديدة للاكتشاف العلمي ؛ بل أنها تعمل على تسريع هذه العملية بالذات.

*ثانيا:

يشحن الذكاء الاصطناعي قدرة العلماء والمهندسين على اكتشاف تقنيات أكثر قوة من أي وقت مضى ، وتعزيز التقدم في الذكاء الاصطناعي نفسه وكذلك في المجالات الأخرى.

*ثالثا:

إعادة تشكيل العالم في هذه المجالات بكل خصوصيته السرية والامنية .

*مستخلصات ليست سرية.

مجلة الشؤون الخارجية في حلف الناتو، وعبر المجلس الأطلسي، وضعت عبر الباحث " شميدت "، مستخلصات عن، كيف يحدث التغيير السياسي والأمني، في ظلال حالة الحرب(..)، ووفق ذلك هنا بعض الخلاص آت الخطرة، لكنها سرية عن عالمنا وتعطينا في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، :

*1.:

إن القدرة على الابتكار بشكل أسرع وأفضل - الأساس الذي تقوم عليه القوة العسكرية والاقتصادية والثقافية الآن - ستحدد نتيجة المنافسة بين القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين. في الوقت الحالي ، لا تزال الولايات المتحدة في الصدارة.

*2.:

لا يوجد مكان يكون فيه هذا التغيير أوضح مما هو عليه في إحدى التقنيات الأساسية في عصرنا: الذكاء الاصطناعي.



*3.:

يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية أن توفر بالفعل مزايا رئيسية في المجال العسكري ، حيث تكون قادرة على تحليل ملايين المدخلات ، وتحديد الأنماط ، وتنبيه القادة إلى نشاط العدو. على سبيل المثال ، استخدم الجيش الأوكراني الذكاء الاصطناعي لفحص بيانات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بكفاءة من مجموعة متنوعة من المصادر. ومع ذلك ، ستنتقل أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مجرد المساعدة في صنع القرار البشري والبدء في اتخاذ القرارات بأنفسهم.

*4.:

جون بويد ، وهو استراتيجي عسكري وكولونيل في سلاح الجو الأمريكي ، صاغ مصطلح "حلقة OODA" - المراقبة ، التوجيه ، القرار ، التصرف - لوصف عملية صنع القرار في القتال. بشكل حاسم ، سيكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على تنفيذ كل جزء من حلقة OODA بشكل أسرع. يمكن أن يحدث الصراع بسرعة أجهزة الكمبيوتر ، وليس سرعة الناس.

*5.:

في العصور السابقة ، كانت التقنيات التي شكلت الجغرافيا السياسية - من البرونز إلى الفولاذ ، والطاقة البخارية إلى الانشطار النووي - فريدة إلى حد كبير. كانت هناك عتبة واضحة للإتقان التكنولوجي ،عمليا ان الذكاء الاصطناعي متولد بطبيعته. من خلال تقديم منصة للابتكار العلمي والتكنولوجي المستمر ، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الابتكار. هذه الظاهرة تجعل عصر الذكاء الاصطناعي يختلف اختلافًا جوهريًا عن العصر البرونزي أو العصر الفولاذي. بدلاً من ثروة الموارد الطبيعية أو إتقان تقنية معينة ، يكمن مصدر قوة الدولة الآن في قدرتها على الابتكار المستمر.

*6.:

الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة البحث العلمي. بدلاً من إحراز تقدم في دراسة واحدة في كل مرة ، سيكتشف العلماء إجابات للأسئلة القديمة من خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة ، وتحرير أذكى العقول في العالم لتكريس المزيد من الوقت لتطوير أفكار جديدة. كتقنية أساسية ، سيكون الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في السباق نحو قوة الابتكار ، حيث سيكون وراء تطورات مستقبلية لا حصر لها في اكتشاف الأدوية ، والعلاج الجيني ، وعلوم المواد ، والطاقة النظيفة - وفي الذكاء الاصطناعي نفسه. لم تساعد الطائرات الأسرع في بناء طائرات أسرع ، لكن أجهزة الكمبيوتر الأسرع ستساعد في بناء أجهزة كمبيوتر أسرع.

*7.:

أكثر قوة من الذكاء الاصطناعي اليوم هي تقنية أكثر شمولاً - في الوقت الحالي ، نظرًا لقوة الحوسبة الحالية ، لا تزال افتراضية - تسمى "الذكاء العام الاصطناعي" أو AGI. في حين تم تصميم الذكاء الاصطناعي التقليدي لحل مشكلة منفصلة ، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي العام قادرًا على أداء أي مهمة عقلية يمكن للإنسان وأكثر من ذلك. تخيل نظامًا للذكاء الاصطناعي يمكنه الإجابة على أسئلة تبدو مستعصية على الحل ، مثل أفضل طريقة لتعليم مليون طفل اللغة الإنجليزية أو علاج حالة مرض الزهايمر. لا يزال ظهور الذكاء الاصطناعي العام سنوات ، وربما حتى عقود ، بعيدًا ، ولكن أيًا كان البلد الذي يطور التكنولوجيا أولاً سيكون له ميزة هائلة ، حيث يمكنه بعد ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي العام لتطوير إصدارات أكثر تقدمًا من الذكاء الاصطناعي العام ، واكتساب ميزة في جميع مجالات العلوم الأخرى والتكنولوجيا في هذه العملية.

*8.:

الابتكار التكنولوجي أقل وضوحًا ولكنه حاسم أيضًا ، يعزز القوة الناعمة لأي بلد. قامت شركات هوليوود وشركات التكنولوجيا مثل Netflix و YouTube ببناء مجموعة من المحتويات لقاعدة مستهلكين عالمية متزايدة - طوال الوقت ، مما يساعد على نشر القيم الأمريكية. تقدم خدمات البث هذه طريقة الحياة الأمريكية في غرف المعيشة حول العالم. وبالمثل ، فإن المكانة المرتبط بالجامعات الأمريكية وفرص تكوين الثروات التي أنشأتها الشركات الأمريكية تجتذب النشطاء من جميع أنحاء العالم. باختصار ، تعتمد قدرة الدولة على إبراز قوتها في المجال الدولي - عسكريًا واقتصاديًا وثقافيًا - على قدرتها على الابتكار بشكل أسرع وأفضل من منافسيها.



*9.:

كجزء من جهودها لترجمة الابتكار إلى قوة صلبة ، يجب على الولايات المتحدة إعادة التفكير بشكل أساسي في بعض سياساتها الدفاعية. خلال الحرب الباردة ، صممت البلاد استراتيجيات "تعويض" مختلفة لموازنة التفوق العددي السوفياتي من خلال الاستراتيجية العسكرية والابتكارات التكنولوجية. اليوم ، تحتاج واشنطن إلى ما أطلق عليه مشروع الدراسات التنافسية الخاصة إستراتيجية "الأوفست- X" ، وهو نهج تنافسي يمكن للولايات المتحدة من خلاله الحفاظ على التفوق التكنولوجي والعسكري.

.. دون نقاط توقف، ليس لنا إلا النظر من بعيد، لعلنا نقف إلى جان مفاهيم حراكنا، قدرتنا على مواكبة الجيوسياسية الأمنية، أو حتى الزراعية الأزمة تولد اختها الشمطاء عادة.