الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: شهداء مصر سطروا صفحات مضيئة سيكتبها التاريخ بأحرف من نور

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عاماً وإحياءً لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مؤكدة أن احتفائنا بهذا اليوم سيظل صفحة مضيئة فى تاريخ الوطن.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في بيان صادر عنها اليوم، علينا جميعاً أن نذكر بكل إعزاز وفخراً وتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا الغالية بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـروا صفحات مضـيئة وحافلة بأروع التضحيات سيكتبها التاريخ بأحرف من نور.

كما تقدمت النائبة رقية الهلالي، بالتهنئة القلبية للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، وللفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة المصرية، جاء بها: "يســرنى بالاصالة عن نفسى وبالإنابة عن أهالينا بمركز وقري المنشاة بمحافظة سوهاج، أن نذكر أبطالنا وشهدائنا الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن، حفــــظ الله أبطالنا وأبناءنا من كل سوءً.

وعبرت النائبة رقية الهلالي، عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز بشهداء مصر الابرار الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكتافهم للدفاع عن تراب الوطن وشعبه العظيم، مؤكدة أن يوم 9 مارس من كل عام، سيظل مصدر فخر واعتزاز  للمصريين ، وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي.

وأشارت نائبة حماة الوطن، إلى أن حرص الرئيس الرئيس السيسي علي تكريم كل عام شهداءنا وأسرهم تعبيراً عن حب وإخلاص ووفاء الدولة حكومة وشعبا بشهداء الوطن وتضحياتهم العظيمة وردا للجميل ولارواحهم الذكية والطاهرة، فأحياء ذكراهم واجب وطني، حفـــظ الله قواتنا المسلحة ورعــى أبطالـها ورحم شهدائنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيــداً من الاستقرار والرخاء .

جدير بالذكر أنه تحيي مصر يوم الشهيد الذى يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار،  وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض فى عام 1969.

الاحتفال بيوم الشهيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفريق أول عبدالمنعم رياض النائبة رقية الهلالي حزب حماة الوطن يوم الشهيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

معادلة الأمن والتنمية.. أكثر من 462 مشروعًا تنمويًا قي سيناء بعد القضاء على الإرهاب

الرئيس السيسى يبحث مع الرئيس الروسى بوتين آخر المستجدات الإقليمية والدولية

السيسي وبوتين يتشاوران حول سبل التغلب على الأزمات العالمية لاسيما فى مجال الغذاء

مايا مرسى تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بملف المرأة

نائب رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد دستور الأدوية الأمريكى

عضو «التحالف الوطني»: توزيع بطاطين ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للمرأة و«كسر التحيز»

محمد عبد العزيز

مديرية للزراعة فى القاهرة!!!

خالد حريب

هانى شنودة.. وتكريم صادف أهله

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى