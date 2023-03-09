برلمانية: شهداء مصر سطروا صفحات مضيئة سيكتبها التاريخ بأحرف من نور

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عاماً وإحياءً لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مؤكدة أن احتفائنا بهذا اليوم سيظل صفحة مضيئة فى تاريخ الوطن.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في بيان صادر عنها اليوم، علينا جميعاً أن نذكر بكل إعزاز وفخراً وتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا الغالية بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـروا صفحات مضـيئة وحافلة بأروع التضحيات سيكتبها التاريخ بأحرف من نور.

كما تقدمت النائبة رقية الهلالي، بالتهنئة القلبية للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، وللفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة المصرية، جاء بها: "يســرنى بالاصالة عن نفسى وبالإنابة عن أهالينا بمركز وقري المنشاة بمحافظة سوهاج، أن نذكر أبطالنا وشهدائنا الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن، حفــــظ الله أبطالنا وأبناءنا من كل سوءً.

وعبرت النائبة رقية الهلالي، عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز بشهداء مصر الابرار الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكتافهم للدفاع عن تراب الوطن وشعبه العظيم، مؤكدة أن يوم 9 مارس من كل عام، سيظل مصدر فخر واعتزاز للمصريين ، وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي.

وأشارت نائبة حماة الوطن، إلى أن حرص الرئيس الرئيس السيسي علي تكريم كل عام شهداءنا وأسرهم تعبيراً عن حب وإخلاص ووفاء الدولة حكومة وشعبا بشهداء الوطن وتضحياتهم العظيمة وردا للجميل ولارواحهم الذكية والطاهرة، فأحياء ذكراهم واجب وطني، حفـــظ الله قواتنا المسلحة ورعــى أبطالـها ورحم شهدائنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيــداً من الاستقرار والرخاء .

جدير بالذكر أنه تحيي مصر يوم الشهيد الذى يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض فى عام 1969.