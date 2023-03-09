الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

ارتفعت معدلات البحث عن المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023، خلال الساعات الأخيرة، عبر محركات البحث المختلفة من قبل أولياء الأمور والطلاب في أنحاء محافظات الجمهورية.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023.. ينشر «الدستور» الملغي من مناهج الصف الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد صدور القرار بتحديد مجموعة من الدروس للاطلاع فقط، كالآتي:

المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023

 

اللغة العربية: 

الدرس الثالث: أيام الطفولة من ص 30 إلى 134 - قصة علي مبارك: من 131 إلى 160 ومن 79 إلى 100.

الدراسات الاجتماعية: 

الوحدة الأولى البيئة الصحراوية (الدرس الرابع: تنمية البيئة الصحراوية) – الوحدة الثانية البيئة الساحلية (الدرس الثالث: الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية).

الرياضيات:

 الوحدة الأولى (تمارين 1 و6 من صفحات 8 و9، وتمارين عامة مسألة 5 صفحة 10، ومسألة 17 صفحة 12، ونشاط بنهاية الوحدات صفحات من 13 إلى 15، واختبار نهاية الوحدة رقم 8 صفحة 16).

الوحدة الثانية (نشاط بنهاية الوحدة صفحات 22 و23).

الوحدة الثالثة (نشاط بنهاية الوحدة صفحات 38 و39) .

الوحدة الرابعة (تمارين 4-2 صفحة 45 بالكامل، ومسألة رقم 4 صفحة 49، ونشاط بنهاية الوحدة صفحات من 50 إلى 52).

اللغة الإنجليزية: المراجعة من ص 31 إلى 36.

الأجزاء المحذوفة من المناهج 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

امتحانات الشهور لصفوف النقل والثانوية

وتعقد امتحانات الشهور لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي في منهج الشهر، وتكون الأسئلة فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر فبراير، كما أن امتحان شهر مارس والذى يعقد في أبريل يكون فيما تم شرحه للطلاب خلال شهر مارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يؤدون امتحانات شهور إضافة إلى امتحان نهاية العام الدراسى أو نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وحددت الوزارة، مواعيد عقد اختبار شهر فبراير في الفترة من 4 وحتى 9 مارس المقبل، كما يعقد اختبار شهر مارس في الفترة من 1 حتى 6 ابريل المقبل، على أن يعقد الاختبار داخل كل مدرسة بمعرفة المعلم وتحت إشراف موجه المادة، وزمن الاختبار جزء من حصة العلوم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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