ارتفعت معدلات البحث عن المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023، خلال الساعات الأخيرة، عبر محركات البحث المختلفة من قبل أولياء الأمور والطلاب في أنحاء محافظات الجمهورية.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023.. ينشر «الدستور» الملغي من مناهج الصف الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد صدور القرار بتحديد مجموعة من الدروس للاطلاع فقط، كالآتي:

المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2023

اللغة العربية:

الدرس الثالث: أيام الطفولة من ص 30 إلى 134 - قصة علي مبارك: من 131 إلى 160 ومن 79 إلى 100.

الدراسات الاجتماعية:

الوحدة الأولى البيئة الصحراوية (الدرس الرابع: تنمية البيئة الصحراوية) – الوحدة الثانية البيئة الساحلية (الدرس الثالث: الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية).

الرياضيات:

الوحدة الأولى (تمارين 1 و6 من صفحات 8 و9، وتمارين عامة مسألة 5 صفحة 10، ومسألة 17 صفحة 12، ونشاط بنهاية الوحدات صفحات من 13 إلى 15، واختبار نهاية الوحدة رقم 8 صفحة 16).

الوحدة الثانية (نشاط بنهاية الوحدة صفحات 22 و23).

الوحدة الثالثة (نشاط بنهاية الوحدة صفحات 38 و39) .

الوحدة الرابعة (تمارين 4-2 صفحة 45 بالكامل، ومسألة رقم 4 صفحة 49، ونشاط بنهاية الوحدة صفحات من 50 إلى 52).

اللغة الإنجليزية: المراجعة من ص 31 إلى 36.

امتحانات الشهور لصفوف النقل والثانوية

وتعقد امتحانات الشهور لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي في منهج الشهر، وتكون الأسئلة فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر فبراير، كما أن امتحان شهر مارس والذى يعقد في أبريل يكون فيما تم شرحه للطلاب خلال شهر مارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يؤدون امتحانات شهور إضافة إلى امتحان نهاية العام الدراسى أو نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وحددت الوزارة، مواعيد عقد اختبار شهر فبراير في الفترة من 4 وحتى 9 مارس المقبل، كما يعقد اختبار شهر مارس في الفترة من 1 حتى 6 ابريل المقبل، على أن يعقد الاختبار داخل كل مدرسة بمعرفة المعلم وتحت إشراف موجه المادة، وزمن الاختبار جزء من حصة العلوم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.