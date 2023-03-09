الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الامريكي: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينين

لويد اوستن
لويد اوستن

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينين محذرًا من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن.

وقال “أوستن” في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت في مطار تل ابيب: "نحن قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين".

وأضاف أن الولايات المتحدة تُعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع الاستيطاني، مؤكدًا: "سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع بحل الدولتين بعيدًا عن متناول اليد".

وتابع “أوستن”: "أجرينا مناقشة صريحة حول الحاجة إلى التهدئة وتخفيف التوترات واستعادة الهدوء خاصة قبل عيد الفصح ورمضان".

وأكمل: "كما فعلنا دائمًا، ندعو القيادة الفلسطينية إلى استئناف التعاون الأمني وإدانة التحريض".

وقبل ساعات من وصول “أوستن” قُتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين يشتبه بتنفيذهم هجمات، خلال عملية عسكرية شارك فيها مستعربون من حرس الحدود والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) على الرغم من دعوة أطلقتها الامم المتحدة إلى وقف دوامة العنف.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس أنّ فتى يبلغ من العمر 14 عاماً توفي جراء تعرّضه لإطلاق نار خلال هذه العملية.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينين الى 75 من بالغين وأطفال ومقاتلين ومدنيين منذ بداية العام.

وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغاً وطفلاً إسرائيلياً، بينهم عدد من أفراد قوات الأمن والمدنيين، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة “فرانس برس” يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن أوستن المستوطنين اليهود الفلسطينين انعدام الأمن

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