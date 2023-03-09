الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لجنة من وزارة الرياضة لمتابعة تنفيذ مشروع استاد بورسعيد

مشروع استاد بورسعيد
مشروع استاد بورسعيد

كلّف د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ مشروع استاد بورسعيد وفق الرسومات التنفيذية للاستاد، والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال كافة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بسرعة البدء فى البرنامج التنفيذى والتمويلى لمشروع استاد بورسعيد.

وتوجهت اللجنة اليوم إلى محافظة بورسعيد لرصد معدل الإنجاز بمشروع الاستاد، حيث اطلع أعضاء اللجنة على شرح مفصل لمراحل المشروع من خلال المسئولين بشركة "وادي النيل للمقاولات"، وتحت إشراف كلية هندسة المطرية جامعة حلوان، وعرض أهم الأعمال في مرحلة الحفر والإحلال لمشروع الاستاد.

وبدأت أعمال اللجنة بعقد اجتماع مع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد؛ لعرض آخر التطورات المتعلقة بإقامة مشروع الاستاد، ويترأس اللجنة د.أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة، وعضوية المعنيين بالإدارة العامة للشئون الهندسية ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التطورات التموي الدكتور أشرف صبحي الجدول الزمني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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وائل لطفي

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