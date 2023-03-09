الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد استعدادات «مصر الخير» بشأن تجهيز كراتين رمضان

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تفقد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الخميس، استعدادات فرع مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، وخطتها لتوزيع مساعدات غذائية على الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن تجهيز وتعبئة 4000 كرتونة من المواد الغذائية، وإطعام يومي في بعض المراكز بإجمالي 25 ألف وجبة، بالإضافة لنشاط إفطار قرية ويتم خلالها توزيع 1000 وجبة، وتوزيع سند عيلة علي العديد من الأسر الأولى بالرعاية.

وذكرت المحافظة في بيان صادر، أنه رافق المحافظ خلال جولته بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، وأمل عزوز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبها أوضحت مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، أن أعمال التعبئة والتجهيز يشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من الجنسين، والتوزيع سيكون قبل أسبوع من بداية شهر رمضان، من خلال الجمعيات الأهلية المتعاونة مع المؤسسة والمنتشرة في كافة ربوع قرى ومدن المحافظة.

أسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الجراحة العامة الرئاسية حياة كريمة الريف المصري الشباب المتطوعين الفئات الأولى بالرعاية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المواد الغذائية توزيع مساعدات

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وائل لطفي

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