الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لافيينا يتعادل مع كيما.. والجونة يهزم تليفونات بني سويف ويشعل صراع القمة بالصعيد

مباراة الجونة وتليفونات
مباراة الجونة وتليفونات بني سويف

احتفظ فريق لافيينا بقمة المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني بعد تعادله مع كيما بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حمدي ليرتفع رصيد لافيينا إلى 47 نقطة ويرتفع رصيد كيما إلى 31 نقطة.

وفاز الجونة على تليفونات بني سويف 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمود وفا ليرتفع رصيد الجونة إلى 44 نقطة ويتوقف رصيد التليفونات عند 17 نقطة..انتهي الشوط الأول بتقدم التليفونات بهدف سجله محمد عبد الفتاح في الدقيقة 12 وفي الشوط الثاني تعادل حسام إيفونا للجونة في الدقيقة 64 وأضاف علي خليل هدف الفوز في الدقيقة 88 .

وتعادل النصر للتعدين مع أسمنت أسيوط بهدفين لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم عبد الرحمن صالح ليرتفع رصيد النصر للتعدين إلى 39 نقطة ورصيد أسمنت أسسيوط إلى 24 نقطة.

وفاز المقاصة على طامية 2-1 في المبارا التي أدارها الحكم حسن النعماني ليرتفع رصيد المقاصة إلى 37 نقطة ويتوقف رصيد طامية عند 17 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم طامية بهدف سجله سامح البرازيلي في الدقيقة الثالثة وتعادل أحمد سوداني للمقاصة وفي الشوط الثاني سجل المقاصة هدف الفوز.

وفازالألومنيوم على ملوي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم حسن محمود ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى31 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند 18 نقطة 

وحقق شبان قنا فوز كبيرا وهزم المدينة المنورة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العواض ليرتفع رصيد شبان قنا إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد المدينة المنورة عند 12 نقطة .. 

وفي المجموعة الثانية فاز بتروجت على وادي دجلة بهدف سجله  توفيق محمد في الدقيقة 58 ليرتفع رصيد بتروجت إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد وادي دجلة عند 41 نقطة.

 

دوري القسم الثاني لافيينا كيما جونة تليفونات بني سويف

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