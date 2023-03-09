العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار فى فيلا بسويسرا

عُثر على 4 جثث في فيلا عائلة سويسرية شهدت حريقًا وانفجارًا، الخميس، في منطقة إيفردون- لي- بان، كما ذكرت شرطة كانتون فود (غرب)، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن طفل.

وقال مسئول الاتصالات في شرطة فود، ألكسندر بيسنز، لوكالة «فرانس برس»: "أبلغنا عند الساعة 06,40 (05,40 ت غ) بوقوع انفجار في المنزل، تلاه حريق، وهذه هي الوقائع التي نقلت إلينا".

وحسب بيان للشرطة، كان عدد من الأشخاص داخل المنزل عند الانفجار، وعُثر على أربعة قتلى بين الأنقاض.

وأضاف البيان: "لا نزال نبحث عن طفل"، مشيرًا إلى أن المبنى دُمّر بالكامل جرّاء الحريق.

وأوضحت صحيفة "24 اور" المحلية، أن عائلة مكونة من خمسة أفراد كانت تعيش في المنزل.

ولا تزال أسباب الحادث غير محددة.

وقال بيسنز إن "التحقيق بدأ"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه بعد جزم ما إذا كان الانفجار وقع قبل الحريق أو بعده.