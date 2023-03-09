الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رواد «تويتر» فى يوم الشهيد: «مصر أمان معاك يا ريس»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تصدر وسم "مصر أمان معاك يا ريس" تغريدات رواد موقع "تويتر" عقب انتهاء الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، احتفاءً بذكرى يوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام.

وأشاد مغردو "تويتر" بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اتسم بالوضوح كعادته، إذ فتح قلبه للمصريين، وكشف عن أمورٍ كثيرة أعلنها لأول مرة أمام الشعب المصري.

وقالت إحدى رواد "تويتر": "ربنا يرحم شهداء مصر.. هما السبب الأول بعد ربنا في إن مصر تبقى خاليه من كل أشكال الإرهاب.. وحربها على الإرهاب مش حتتوقف"، فيما قال آخر: "وراك يا ريس للقضاء على الإرهاب".

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وكتب مواطن آخر: "ربنا يحفظ وينصر مصر، وربنا يحفظ وينصر السيسي وولادنا واخواتنا في جيشنا وشرطتنا".

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رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى أهالي الشهداء والمصابين جراء مكافحة الإرهاب في مصر قائلًا: "عهدنا معاكم إن إحنا أبدًا لن ننساكم، وده أقل حاجة ممكن نعملها علشانكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "لكن العهد الأكبر هو أن نجعل ثمن الدماء التي قُدمت هو ميلاد دولة تفتخروا بها لأبناء الشهداء إن شاء الله".

وأكد الرئيس السيسي، أن الله أراد لهذا البلد بفضله ألا يدخل في حرب أهلية، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحُجة علينا.

وتابع: "عندك الأمثلة حية حتى الآن هناك دول دخلت في حروب أهلية ولم تخرج" مطالبًا المصريين بالحفاظ على بلدهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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