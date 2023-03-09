برلمانى: يوم الشهيد سيظل محفورًا فى ذاكرة كل مصرى

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، أن يوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام، سيظل محفورًا في ذاكرة كل مصري، لأنه يعكس حجم التضحيات التي قدّمها رجال القوات المسلحة والشرطة على مدار تاريخهم من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصد أي عدوان عليه.

وقال «وهدان» إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حملت رسائل مهمة، مشيرًا إلى أن حجم التضحيات يفوق بكثير ما هو متاح من معلومات للشعب المصري، فيما تميز حديث الرئيس السيسي بالصراحة والمكاشفة، حيث تحدث عن حجم التحديات والظروف الصعبة التى واجهت الدولة ومؤسساتها الأمنية في الحرب على الإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر دفعت ثمنًا كبيرًا من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها ومنع وقوعها فريسة لجماعات الشر والإرهاب، مشيرًا إلى أنه خلال سنوات قليلة تمكنت جماعات الإرهاب المدعومة خارجيًا من تشكيل بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء، عبارة عن مخازن أسلحة وذخيرة ومفرقعات وأيضًا بنية بشرية كبيرة تعكس السيطرة على سيناء، مستغلين حالة الفوضى التي انتشرت في مصر وانشغال الشعب المصري بالميدان.

وأكد «وهدان» أن الدولة تمكنت من تخطى كل هذه التحديات، وإحكام سيطرتها على سيناء بعد التخلص من جماعات الإرهاب هناك، مشددًا على أهمية توحيد الصف والالتفاف خلف الدولة كما دعا الرئيس في كلمته، فالإهارب لا يمكنه أن يهدم بلدًا على قلب رجل واحد.

وحيا الرئيس السيسي، في كلمته اليوم في الندوة التثقيفية الـ٣٧ في ذكرى يوم الشهيد، أسر الشهداء الذين قدموا أرواح أبنائهم الطاهرة فداءً للوطن، قائلًا: «ليس غريبًا على المصريين أن يقدموا أرواح أبنائهم الشهداء فداء للوطن».