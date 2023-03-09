حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة سجائر بالمنوفية

أمرت النيابة العامة بمحافظة المنوفية بحبس المتهمين الخمسة في قضية سطو مسلح على سيارة سجائر سرقتها بمركز تلا بالمنوفية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الواقعة التي شغلت أهالي المحافظة، حيث هجم ملثمين في وضح النهار على السيارة وسرقتها.

وكانت قد نجحت أمس مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء حازم سامي مدير الأمن في القبض على 5 متهمين بواقعة سطو مسلح على سيارة بها حصيلة بيع السجائر، وذلك أثناء مرورها بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد عمليات بحث استمرت 10 أيام بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز تلا بورود بلاغ من م، م، ا 58 عاما، مندوب مبيعات بشركة الشرقية للدخان، م، إ، إ 26 عاما سائق، أنه أثناء استقلالهما سيارة نصف نقل صندوق ملك أحد وكلاء شركة الدخان، أثناء مرورهم بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا وذلك كما اعتاد المجني عليه بخطة العمل الأسبوعية المرور كل يوم أحد لتوزيع السجائر وتحصيل الإيراد وقتها اعترضهم ملثمين مجهولين بدراجتين ناريتين يحمل أحدهما السلاح واستولوا على مبلغ 274 ألف جنيه خاصة بموظف الشركة وفروا هاربين.

وعلى الفور وضعت مديرية أمن المنوفية خطة بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية لسرعة القبض على المتهمين بالسطو المسلح على سيارة سجائر، وراجعت القوات كاميرات مراقبة بالمكان وكان 5 متهمون قد استوقفوا سيارة سجائر بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، وسطوا على 274 ألف جنيه حصيلة البيع وفروا هاربين، فيما أضاف شهود عيان أن المتهمين كانوا ملثمين وسلكوا الطريق في اتجاه كفر الزيات بمحافظة الغربية.