الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: الاحتفال بيوم الشهيد بمثابة رد جميل وتخليدًا لشهداء مصر

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

هنأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزيري الدفاع والداخلية، ورجال القوات المسلحة "قادة وضباطًا وجنودًا"، بذكرى "يوم الشهيد" التي توافق التاسع من مارس كل عام.

وقالت عليش، في بيان لها اليوم، إن هذا اليوم يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله، ويأتى تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لم يكن هناك وطن من الأساس كما هو موجود في بعض الدول المجاورة في الإقليم، فهناك أرواح عشقت الموت كى تهب أوطانها الحياة، وضحت بأغلى ما تملك من أجل أن شمس الوطن مشرقة.

وذكرت عليش أن مصر تقدر تضحيات رجالها من الجيش والشرطة وما يحملونه على عاتقهم من مسئولية الحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر والمصريين، مشيرة إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد هو بمثابة تقدير ورد جميل، لتبقى ذكرى أبطالنا البواسل من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية وكل من بذل الدماء والروح من أجل مصر لتبقى ذكراهم دائمًا وتعيش سيرتهم أعمارًا فوق أعمارهم وليعلم الجميع أن مصر أبدًا لا تنسى أبناءها.

وطالبت النائبة بضرورة تعليم الأبناء والجيل الجديد بقيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيلًا وراء جيل، وأن يعمم الاحتفال بيوم الشهيد في الأماكن العامة والمدارس، فتحية إجلال واحترام لمن ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخًا مرفوع الرأس والهامة، رايته خفاقة فى عنان السماء بعدما أدوا مسئوليتهم تجاه الوطن، موجهًا التحية لأسر وأمهات الشهداء ممن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والصبر على استشهاد أبنائهم.

يوم الشهيد لشهداء مصر النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطن الشرطة

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