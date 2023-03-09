رصد 160 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بقرية صفط الخمار بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار تمكنت من رصد ١٦٠حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة وتحرير ١٣٠ محضر مخالفة مباني ورفع ٦٠٠ طن من المخلفات والموافقة على ٧ مشروعات متنوعه خلال شهر فبراير.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار رصدت ١٦٠ حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة على مساحة ٩٧٥٠ مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على أملاك الدولة، كما تم تحرير١٣٠مخالفة مباني بدون ترخيص وإقرار إيقاف.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وتمكن من رفع ٦٠٠ طن من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامه المتراكمة بالقرية و القري التابعة لها و نقاط التجمع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئه صحية نظيفه خاليه من الأمراض.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تمت الموافقة على ٧ مشروعات متنوعه من بقاله وتموين وبيع مفروشات وأدوات منزلية وغيره وذلك خلال شهر فبراير ٢٠٢٣.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعه المستمرة لاعمال الادارات الحكوميه و الوحدات المحلية بمدينة المنيا و المراكز مشيرا إلي أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لادارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والقري و الأحياء لمتابعة سير العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها في كافة القطاعات بجميع أحياء المدينة والقري التابعة لها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها.