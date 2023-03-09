الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«تقرير كيروش» يقرب محمد شوقي من تدريب منتخب الشباب

كيروش وشوقى
كيروش وشوقى

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، عن وجود إجماع على إسناد مهمة تدريب منتخب الشباب مواليد 2005 المزمع تكوينه خلال الفترة المقبلة، إلى محمد شوقي، المدرب المساعد فى الجهاز الفنى السابق للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

وشدد المصدر على أن التقرير الذى سلمه البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى السابق للفراعنة عقب رحيله، كان سببا مباشرا فى قناعة جميع اعضاء الجبلاية بإسناد مهمة تدريب منتخب الشباب لشوقي.

وأوضح مسؤول الجبلاية أن تقرير كيروش تضمن فقرة كاملة عن محمد شوقي، المدرب المساعد في جهاز الفراعنة، حيث أكد كيروش أن شوقى كان عنصرا فعالا للغاية فى الجهاز الفنى ومتعاون لأبعد الحدود، فضلا عن رغبته الملحة طوال الوقت فى الاستفادة منه كمدير فنى وزيادة خبراته، إضافة إلى تفانيه فى العمل وقربه من اللاعبين، وهو ما كان يسهل مهمة كيروش فى الاعتماد عليه فى العديد من المهام.

واقترب محمد شوقي من تولى مهمة المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، المقرر تكوينه خلال أيام استعدادا لأمم إفريقيا وكأس العالم تحت 20 سنة المقرر لهما 2025.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تشكيل الاجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مبكرا حتى يكون هناك متسع من الوقت لاعادة صاغة المنتخبات فى المراحل السنية بعد الإخفاق الذى شهدته منتخبات الشباب والناشئين الأخيرة.

وأصبح تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذي سيبدأ إعداده وتجهيزه لبطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للشباب في العالم 2025، على رأس اهتمامات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل، بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب الحالي بالخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة من الدور الأول والتى أقيمت فى مصر.

20 سنة اهتمامات اتحاد الكرة استعدادا استفادة الأجهزة الفنية ادارة

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