الخميس 09 مارس 2023
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سياسي

برلماني: «يوم الشهيد» يجسد أسمى معاني الفداء من أجل الوطن

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية، ووزيرا الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا إن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام، يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه،الذين دافعوا عن أمنه وسلامة أراضيه، فسيرة شهدائنا العطرة ستظل نموذجا يحتذى به، يجسد أسمى معانى العطاء والإخلاص للوطن.

وأكد الجندي، في بيان له اليوم، أن الشعب المصري يقدر الدور الثمين الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب، حيث يواصل جنودها تضحياتهم في سبيل مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، مؤكدا أن مصر لا تنسى شهدائها الأبرار، وأن أسرهم وذويهم دائما في قلب ووجدان الدولة المصرية، والتي لاتدع مجالا إلا وتحرص علي رد الجميل لأسر الشهداء علي مابذلوه فداء للوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «سنظل نفخر ونعتز بمسيرة قواتنا المسلحة عبر التاريخ، لنستلهم منها روح العزيمة والعمل الجاد»، مشيرا إلى أهمية تكثيف الأعمال الفنية لإبراز تضحيات الشهداء، وتعريف الأجيال القادمة، بما قام به أبناء الوطن المخلصين من تضحيات، للعبور بسفينة البلاد إلى بر الأمان، والتغلب على المخاطر والتحديات.

ونوه الجندي إلى أن مصر تمكنت بفضل الله ثم قيادتها الحكيمة من اجتياز تحديات صعبة، في خضم فترة تاريخية فارقة من تاريخنا المعاصر، مشددا على أننا قادرون على استكمال تحقيق الإنجازات وصون التراب الوطني، وحماية مقدرات الشعب، التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ، وندعو الله أن يحفظ مصرنا آمنة مطمئنة، وأن يسدد خطى قائدها وجيشها وشعبها، لمزيد من التقدم والازدهار.

الاحتفال بيوم الشهيد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد

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