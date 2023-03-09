الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شركة «EOG Resources» الأمريكية تتطلع للاستثمار في مجال البحث بمصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول، على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، اليوم الخميس، بمسؤولي شركة EOG Resources، إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال البحث والإنتاج وخاصة طرق الإنتاج غير التقليدية، وضم اللقاء جي باتوودز رئيس الأعمال الدولية بالشركة، وجو كورينك نائب الرئيس لتنمية الأعمال.

وأعرب مسؤولو الشركة الأمريكية، عن رغبتها في بدء استثمارات لها في مصر لأول مرة للبحث والإنتاج للبترول والغاز ، فى ضوء خطط الشركة في استغلال الفرص الواعدة لزيادة الإنتاج.

 ومن جانبه رحب الوزير بالاهتمام الذي أبدته الشركة بالاستثمار في قطاع البترول والغاز في مصر، ودعا الملا لعقد اجتماع موسع قريباً لمناقشة الجوانب الفنية وتقييم الفرص والخيارات المتاحة أمام الشركة للاستثمار فى مصر.

وكان وزير البترول قد التقى مع براندن بكتل رئيس شركة بكتل العالمية الرائدة فى مجال الهندسة، وإنشاء المشروعات وإدارتها على مستوى العالم وخاصة في مجال الطاقة، وذلك بحضور مدير بكتل مصر المهندس كريم الدسوقي، حيث استعرض الملا مع رئيس بكتل التعاون الجاري في اقامة وتنفيذ العديد من المشروعات  في إطار خطط قطاع البترول لتعزيز بنيته التحتية ومشروعات القيمة المضافة وخفض الانبعاثات. 

و عبر براندن بكتل خلال اللقاء عن سعادته بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري في تنفيذ  مشروعات كبرى، مؤكداً حرص بكتل على تعزيز الشراكة مع القطاع في تنفيذ خططه ومشروعاته وفقاً لأعلى المواصفات العالمية.

شركة EOG Resources مصر الاقتصادي العالمي البترول والغاز البترول المصري الجغرافيا السياسية والاقتصادية الجغرافيا السياسية

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