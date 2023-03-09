الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور تحرر 80 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 80463 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 289 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 دراجات نارية مخالفة، و24 مخالفة موقف عشوائي و20 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور مخالفة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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