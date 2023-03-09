جهاز بدر: 100 مليون جنيه تكلفة تطوير طرق «ابني بيتك» والإسكان القومي والاجتماعي

شدد المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على أهمية استمرار الجهود المبذولة في حركة التنمية بالمدينة وضرورة متابعة الأعمال والعمل على زيادة عوامل الجذب، والسعي للارتقاء بمستوى المدينة، وذلك استكمالا لمنظومة تطوير الطرق الرئيسية والطرق داخل الأحياء بالمدينة لتحقيق السيولة المرورية بما يتماشى مع حركة التنمية بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى إنه يجري تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق، وتتضمن أعمال التطوير بعض الطرق المستحدثة بالحي الرابع (ابني بيتك) إسكان قومي واجتماعي، وقد بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 100 مليون جنيه.

وتابع أنه يجري تطوير أعمال الطرق بالمجاورات ه‍ـ، د بالحى الرابع حيث تم الانتهاء من أعمال الأرصفة بردورات وانترلوك بنسبة 85% وتم توسعة الطرق، مضيفا أنه تجرى الآن أعمال ضبط مناسيب مطابق الصرف وتغطيتها وكذلك برايز المياه وذلك تمهيدا لأعمال الاسفلت وسيتم العمل فى باقى المجاورات تباعا.

فيما قال المهندس عادل فضل نائب رئيس الجهاز للطرق، إنه يتم توسعة الطرق الرئيسية داخل المجاورات لتصبح بدلا من حارتين كل اتجاه عرض 5 أمتار إلى حارة واحدة بعرض 12 مترا.

- خطة الجهاز لتوسعة ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية

من جهته قال المهندس عاصم عزت مدير إدارة الطرق والتطوير وتنسيق الموقع، بأنه تم تنفيذ بعض الطرق المستحدثة وساحات الانتظار لخدمة مناطق الخدمات ولسهولة الحركة من وإلى المجاورات بالحي، ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز لتوسعة ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة لتوفير الوقت والجهد والمال للتنقل بين أحياء المدينة المختلفة

وأضاف المهندس عمار مندور رئيس الجهاز، بأنه يتم رفع كفاءة جميع الطرق والارصفة وتنفيذ مناطق خضراء لخدمة قاطني الحي بما يتماشى مع رسالة وزارة الإسكان بتنفيذ مدن حضارية حديثة وأن هناك خطة ممنهجة لاعمال التطوير فى كافة الأحياء بالمدينة مناشدا المواطنين بالحفاظ عليها.